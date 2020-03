James Lipton nie żyje. Twórca Inside the Actors Studio miał 93 lata

James Lipton, producent wykonawczy, scenarzysta i prowadzący Inside the Actors Studio, zmarł w poniedziałek, 2 marca. O śmierci poinformowała The New York Times żona Liptona, Kendekai Turner. Producent zmarł w swoim domu na Manhattanie. Powodem zgonu był rak pęcherza.

Lipton w 1994 roku stworzył program Inside the Actors Studio i pełnił rolę gospodarza i producenta wykonawczego od jego powstania, aż do ustąpienia ze stanowiska we wrześniu 2018 roku po prawie 25 latach. Program był jedną z najdłużej trwających serii w telewizji kablowej. Przez kilka lat był także dziekanem w Actors Studio Drama School na Pace University w Nowym Jorku. Dla przypomnienia Inside the Actors Studio to program, w którym Lipton przeprowadzał rozmowy ze znanymi aktorami i aktorkami na temat ich kariery i rzemiosła. Przez prawie 25 lat jego roli jako gospodarza serii odwiedziło go ponad 200 gości ze świata kina.