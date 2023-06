Jan Holoubek kręci nowy film. Wiemy, o czym będzie

foto. Młodzi i Film

Podczas panelu Based On A True Story na 42. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" zaprezentowano premierowo zwiastun najnowszego filmu Jana Holoubka pod tytułem Doppelgänger. Sobowtór. Premierę zapowiedziano na 29 września tego roku. Będzie to historia skupiająca się na dwóch bohaterach. Hans (Jakub Gierszał) i Jan Bitner (Tomasz Schuchardt) żyją oddzieleni od siebie żelazną kurtyną. Hans pracuje w urzędzie w Strasburgu, wiedzie spokojne, wręcz monotonne życie. Bitner to polski patriota, zaangażowany w sprawy „Solidarności” i walkę o wolną Polskę. Razem z rodziną mieszka w Sopocie. Z pozoru ich losy są zupełnie różne, jednak jest pewien szczegół, który połączył ich życiorysy na zawsze. Obaj będą musieli odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania dotyczące swojej tożsamości.

Podczas tego samego spotkania reżyser produkcji 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy i serialu Rojst podzielił się z widownią planami na swój następny film. Będzie on opowiadać o katastrofie promu "Jan Heweliusz", do której doszło 13 stycznia 1993 roku i w której zginęło 55 osób. Holoubek nie zdradził na razie, kiedy chciałby rozpocząć zdjęcia. Nie wiemy też, kogo widziałby w obsadzie.