Japonia prowadzi badania nad sztuczną grawitacją dla kolonii na Księżycu i Marsie

fot. Zrzut ekranu YT

Narody na całym świecie coraz częściej myślą o naszej przyszłości w kosmosie, a nie tylko o wycieczkach na Księżyc i z powrotem. Stałe kolonie na Księżycu i Marsie technologicznie są w naszym zasięgu, ale zanim staną się realne, astronauci będą musieli zmierzyć się z grawitacją, a raczej tym, że jest ona tam dużo niższa niż na Ziemi.

Choć wiele osób z zadowoleniem przyjęłoby możliwość doświadczenia zmniejszonej grawitacji na Księżycu czy Marsie, badania wykazały, że może to mieć negatywny wpływ na takie rzeczy, jak wytrzymałość kości. Nie wiemy też, jaki wpływ miałaby grawitacja na poród w kosmosie, ani jak dziecko wychowane w środowisku o niskiej grawitacji poradziłoby sobie po przybyciu na Ziemię.

Siła grawitacji na Księżycu wynosi około 17 procent siły ziemskiej; na Marsie jest ona bliższa 38 procentom tego, czego doświadczamy tutaj na Ziemi. Aby uwzględnić te różnice, naukowcy i inżynierowie z Uniwersytetu Kioto i Kajima Corporation (korporacja budowlana, która 1957 roku zbudowała pierwszy w Japonii reaktor jądrowy) zaproponowali system sztucznej grawitacji, który miałby wspierać pozaziemskie życie ludzkości. Obiekt mieszkalny generowałby grawitację za pomocą siły odśrodkowej.

Cylindryczna architektura miałaby mierzyć 100 metrów szerokości i do 400 metrów wysokości i przypomina wazon. Miałaby wykonywać pełny obrót raz na 20 sekund, co w miejscu, gdzie promień jest największy, generowałoby 1G, co jest odpowiednikiem naszej grawitacji.

Zespół myśli również o stworzeniu podstawowych biomów, a nawet rozważa system szybkiego, międzyplanetarnego transportu, który pozwoliłby pasażerom na przemieszczanie się pomiędzy Ziemią, Księżycem i Marsem.

Naukowcy mają jeszcze sporo czasu na dopracowanie szczegółów i sfinansowanie badań, ponieważ nie spodziewają się, że próby kolonizacji staną się rzeczywistością aż do drugiej połowy XXI wieku. Nic więc dziwnego, że grafiki przywodzą na myśl jakieś stare gry S-F. Niemniej, dobrze że ktoś myśli o nieco odleglejszej przyszłości ludzkości.