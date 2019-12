Jaskier śpiewa Grosza daj Wiedźminowi w 10 językach. Posłuchaj wszystkich wersji

Jaskier w wykonaniu Joeya Bateya został pozytywnie odebrany przez widzów serialu Wiedźmin Netflixa. Większość ocenia go bardzo pochlebnie, a piosenka Grosza daj Wiedźminowi to coś, o czym trudno zapomnieć bez znaczenia w jakiej wersji językowej jest ona słuchana.

Toss a Coin to Your Wiitcher to tytuł angielskiej i pierwotnej wersji tej piosenki, która została skomponowana specjalnie na potrzeby serialu. W kompilacji, która trafiła do sieci możemy przesłuchać fragmenty w 10 różnych językach: angielski, niemiecki, portugalski, rosyjski, polski, francuski, włoski, japoński, czeski oraz hiszpański,

Tak Jaskier śpiewa w różnych językach: