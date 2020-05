Jason Bourne - powrót Matta Damona czy reboot? Producent zabrał głos

źródło: Universal Pictures

Frank Marshall jest producentem pięciu filmów z serii Jason Bourne. W rozmowie z portalem Collider zdradził, że trwają obecnie poszukiwania nowego reżysera, który mógłby zająć się kolejnym projektem osadzonym w tym świecie. Marshall stwierdził, że uwielbia serię i nie chciałby z niej rezygnować.

Producent nie zdradził informacji o powrocie do roli Matta Damona, a wręcz zasugerował że widzowie mogą otrzymać reboot serii. Przypomnijmy, że raz miało to już miejsce przy okazji filmu Dziedzictwo Bourne'a, gdzie w rolę Aarona Crossa wcielił się Jeremy Renner. Oto, co powiedział producent:

Uwielbiam tę serię i myślę, że to okazja dla różnych filmowców. Mam więc nadzieję, że znajdziemy nową historię dla Bourne'a i nowego twórcę. Trwają poszukiwania.

Powyższe słowa nie negują pojawienia się w nowej odsłonie znanych bohaterów, ale wskazują, że być może fani doczekają się zmian w serii. Przy okazji Marshall, który jest także producentem filmu Indiana Jones 5 zdradził, że scenariusz dopiero będzie powstawał. Oznacza to, że James Mangold, reżyser widowiska musiał zrezygnować z poprzedniego skryptu. Na razie jednak brak dalszych szczegółów.