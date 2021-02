Jeff Bezos zrezygnował. Amazon będzie mieć nowego szefa

Zdjęcie: Wikimedia, Seattle City Council

Jeden z najbogatszych ludzi świata wycofa się z prowadzenia firmy, która doprowadziła go na szczyt. Jeff Bezos poinformował, że będzie przewodził Amazonowi do trzeciego kwartału 2021 roku, kiedy to jego miejsce zajmie Andy Jassy, prezes Amazon Web Services. Bezos zrezygnuje z kierowania firmą i zajmie stanowisko szefa rady nadzorczej. Jak stwierdził, dzięki temu będzie mógł skupić się na swoich pozostałych biznesowych pasjach:

Jako szef rady nadzorczej chciałbym skupić moją uwagę oraz energię na nowych produktach oraz inicjatywach. Andy jest dobrze znany wewnątrz korporacji i jest w Amazonie niemal tak długo, jak ja – zakomunikował w liście wysłanym do pracowników Amazona.

Bezos liczy na to, że w nowej roli będzie mógł poświęcić znacznie więcej uwagi fundacjom Bezos Earth Fund i Day 1 Fund oraz firmom Blue Origin i The Washington Post, nad którymi trzyma pieczę. Ale choć ustąpi ze stanowiska prezesa, zapowiedział, że nie planuje całkowicie odcinać się od firmy, której zawdzięcza tak wiele. Możemy zatem spodziewać się, że nadal będzie kształtował wizerunek i poczynania korporacji, choć to Jassy będzie miał decydujący głos w najważniejszych sprawach.

Wybór Andy’ego Jassy’ego na nowego prezesa ma zagwarantować, że firma nadal będzie podążać ścieżką sukcesu. W 2020 roku AWS wypracował na rzecz Amazonu zysk rzędu 13,5 mld dolarów, o 47% większy niż w 2019 roku. Tak duża dynamika wzrostu stanowi najlepszą rekomendację Jassy’ego na stanowisko prezesa całej korporacji, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że zysk AWS stanowił przeszło połowę całkowitego zysku wypracowanego przez Amazon w 2020 roku (21,3 mld dolarów).

Nie można wykluczyć, że dzięki temu przetasowaniu na szczycie Jeff Bezos na poważnie zawalczy z Elonem Muskiem, który odebrał mu tytuł najbogatszego człowieka na świecie i poświęci więcej uwagi Blue Origin, bezpośredniemu konkurentowi SpaceX w wyścigu o podbój kosmosu.

