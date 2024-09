Ten przeciwnik Iron Mana miał oryginalnie przeżyć. Jeff Bridges: "Pamiętam, że jako aktor byłem bardzo sfrustrowany"

fot. Marvel Studios

Iron Man z 2008 roku dał narodziny Kinowemu Uniwersum Marvela i na zawsze zmienił historię kina. Nie oznacza to jednak, że wszystko było tak piękne, ponieważ film z Robertem Downey Jr. mierzył się z wieloma zakulisowymi problemami. Opowiedział o nich Jeff Bridges, który w produkcji MCU wcielał się w złowieszczego Obadiah Stane'a, przeciwnika tytułowego bohatera. Wszystko wskazuje na to, że postać Bridgesa zginęła w wyniku spowodowanej przez siebie eksplozji, ale jak to bywa w takich filmach - bez ciała nie ma dowodu.

Okazuje się, że plany z początku były inne, a aktor nazwał pracę nad tym filmem "frustrującą".

Jeff Bridges o Iron Manie

Jeff Bridges na łamach podcastu Happy Sad Confused powiedział:

Pamiętam, że jako aktor byłem bardzo sfrustrowany. Lubię być przygotowany. Lubię znać swoje kwestie. Ale potem dokonałem w głowie jednej zmiany, która we wszystkim pomogła. Powiedziałem sobie: "Jeff, wyluzuj. Tworzysz film studencki z budżetem wysokości 200 mln dolarów z tymi fajnymi kolesiami. Baw się dobrze i wrzuć na luz." Kiedy czytałem ostateczny scenariusz, to Obadiah Stane po prostu wpadł do tej wielkiej kadzi. Z kolei w scenariuszu, który przeczytałem i na który się zgodziłem, wyciągają mój strój ze środka tej kadzi, otwierają go, a mnie tam nie ma. Ale kto wie? To science fiction. Zawsze mogę się pojawić.

