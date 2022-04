Jesień zapomnianych: seria kryminałów Kańtoch z porami roku w tytule doczekała się 3. tomu

Marginesy

Anna Kańtoch, popularna autorka fantastyki i kryminałów, wydała właśnie trzeci tom swojej serii kryminalnej zatytułowany Jesień zapomnianych. W Jesieni zapomnianych powróci bohaterka Wiosny zaginionych i Lata utraconych, a akcja powieści będzie się toczyła w innym okresie, niż miało to miejsce we wcześniejszych książkach.

Bohaterką serii jest Krystyna Lesińska (z domu Wojciechowska) - była policjantka, która nadal przeżywa stare śledztwa, a jednocześnie żyje w cieniu tragedii przed lat: tajemniczemu zaginięciu brata w Tatrach. Tym razem rozpracowywana przez nią sprawa sięga w daleką przeszłość, do początków jej kariery.

Jesień zapomnianych wydało wydawnictwo Marginesy. Książka liczy 368 stron, dostępna jest także jako ebook i audiobook.

Jesień zapomnianych - opis i okładka

Październik 1966 roku. Krystyna Wojciechowska bez większego przekonania studiuje prawo. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach zniknął w Tatrach jej brat, Roman. Rodzina żyje w zawieszeniu, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że coś zmieniło się na zawsze.

Tymczasem na katowickich Drugich Szopienicach młody mężczyzna, Karol Fiszel, znajomy z dzieciństwa Krystyny, odbiera sobie życie. Po pogrzebie okazuje się, że to nie pierwszy taki zgon w okolicy, a co więcej, wcześniejszymi interesował się Romek niedługo przed zaginięciem. W nadziei, że obie sprawy jakoś się ze sobą wiążą, Krystyna pomaga lokalnemu dziennikarzowi dotrzeć do rodzin zmarłych. Nad jesiennym śledztwem tej połączonej przez czysty przypadek pary unosi się złowrogi cień Wampira z Zagłębia, seryjnego i nieuchwytnego zabójcy kobiet…

Anna Kańtoch w zawikłaną kryminalną intrygę zręcznie wplata pytania o zadziwiające zdolności ludzkiej psychiki. Jak wiele potrafimy zracjonalizować, wybaczyć, zapomnieć, a ostatecznie po prostu wyprzeć, żeby żyć dalej? Gdzie przebiega granica, za którą staje się to niemożliwe? Co trzeba zrobić, by przestać być „dobrym chłopcem”?