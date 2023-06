Jeździec bez głowy - kulisy serialu. Od samego początku aktorzy nie chcieli mieć ze sobą nic wspólnego

fot. FOX

Jeździec bez głowy to serial od telewizji FOX, który był emitowany w latach 2013-2017. Opowiadał o Ichabodzie Cranie, który razem z panią szeryf Sleepy Hollow rozwiązywał tajemnicze sprawy kryminalne spowodowane wielką bitwą pomiędzy dobrem i złem. Przez trzy pierwsze sezony w głównych bohaterów wcielali się Tom Mison i Nicole Beharie (Abbie Mills), ale w czwartej serii aktorka odeszła z serialu.

Niedawno do księgarni w USA trafiła książka zatytułowana Burn It Down. Autorka Maureen Ryan napisała w niej, że aktorzy od samego początku nie chcieli mieć ze sobą wiele wspólnego. A słynny ukłon Ichaboda wynikał z tego, że gwiazdy nie chciały się przytulić. Rzekomo to przełożyło się na historię, bo Mison i Beharie uważali, że relacja między postaciami nie powinna ewoluować w romantyczny związek, pomimo że fani tego oczekiwali. Aktorzy nie skomentowali tych doniesień.

Według książki już podczas kręcenia pilotowego odcinka Jeźdźca bez głowy pojawił się rzekomy konflikt między współtwórcą i reżyserem serialu Lenem Wisemanem a Beharie. Do fabuły wprowadzono siostrę Abbie - Jenny, w którą wcieliła się Lyndie Greenwood, aby stanowiła potencjalny zamiennik dla aktorki. Ostatecznie Greenwood w kolejnych sezonach odgrywała coraz większą rolę, stając się częścią głównej obsady i została w serialu do samego końca.

Autorka wskazuje w swoim reportażu, że ten jeden z bardziej obiecujących seriali rozpadł się ze względu na stworzenie wrogiego środowiska pracy dla jednej z gwiazd, co wynikało z napięć z ciągłą rotacją producentów, scenarzystów i władz w Foxie. Zwróciła uwagę, że w pierwszym sezonie w pokoju scenarzystów znajdowały się trzy kolorowe osoby, ale już w kolejnym zespół składał się tylko z białych mężczyzn i jednej kolorowej kobiety. To odkrycie zmotywowało Ryan do napisania książki o tym, jak ta sytuacja wpłynęła na karierę jednej z gwiazd, skutkującej tym, że chciała opuścić branżę i była zmuszona do przerwy w aktorstwie. W podcaście powiedziała, że nie chodziło tylko o ujawnienie nieprofesjonalnego i niewłaściwego zachowania na planie, ale żeby zwrócić uwagę na obawę o zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo.

Według źródeł ludzie posiadający władzę rozpowszechniali od samego początku, że nie mieli dobrych doświadczeń z Beharie, która w rezultacie czuła się osamotniona. Źródło wskazało, że pogarszało jej sytuację to, że była ciemnoskórą kobietą, co już samo w sobie stanowi wyzwanie. I to spowodowało, że miała przeciwko sobie całe środowisko od pierwszego dnia w pracy. Źródła z planu nie potwierdziły tego, że Beharie była trudną osobą, co sugerowano. Z kolei Misona określano jako "gwiazdę" i "utrapienie". Mówiono, że w każdym innym serialu aktor byłby największym problemem.

Ponadto nierówno traktowano głównych aktorów. Gdy zachorowali, Misonowi pozwolono na powrót do Wielkiej Brytanii, a Baharie musiała nakręcić swoje sceny, co poskutkowało udzieleniem jej nagłej pomocy medycznej. Dodatkowo aktorzy mieli problem z przystosowaniem się do bycia gwiazdami tego serialu - czuli się zagubieni i nikt im nie pomagał. Źródła wskazywały też na wiele kreatywnych wpadek ze strony twórców. Problemy nie zostały rozwiązane, a wina została przypisana jednej osobie. Jedno ze źródeł powiedziało:

Kiedy grupa białych facetów mówi, że osoba o innym kolorze skóry jest trudna, zakładam, że ta historia skrywa o wiele więcej. Uważam, że jest miła, niezwykle utalentowana, a aktorsko dostosowywała się do głównej roli. Przez to było coraz trudniej.

Problemy na planie były zgłaszane nie tylko showrunnerowi, ale też władzom, ale było to ignorowane. Jeden ze scenarzystów - Shernold Edwards - twierdzi, że na planie panowała żałosna atmosfera i określił swoje doświadczenia jako "piekielne". Mimo jego sugestii, aby showrunner Clifton Campbell porozmawiał z Beharie ten tego nie zrobił, nazywając aktorkę "szaloną". Potem twórca zaprzeczał w książce Ryan, że tak powiedział, mówiąc że zachowywała się profesjonalnie i serdecznie.

W książce powrócono jeszcze do rzekomej sytuacji, gdy Beharie ugryzła fryzjera na planie. Ten stylista został sprowadzony, aby rozwiązać problem peruki, ponieważ aktorka uważała, że więcej pieniędzy wyłożono na perukę Misona, co znowu wynikało z nierównego traktowania. Ostatecznie spełniono jej prośbę i w 3. sezonie aktorka mogła nosić własne peruki. Orlando Jones zaprzeczył, że incydent z ugryzieniem miał miejsce, choć ma zdjęcia, na których aktorka w ramach żartu podgryza tę osobę od charakteryzacji. Sam stylista odmówił komentowania sytuacji na planie Jeźdźca bez głowy, stwierdzając, że to był jeden z najgorszych projektów, przy których pracował.