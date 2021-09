Jezioro marzeń - Netflix przywraca kultowy utwór I Don’t Want To Wait do czołówki serialu

materiały prasowe

Jezioro marzeń to serial młodzieżowy stworzony przez Kevina Williamsona. Ta niezwykle popularna produkcja emitowana była w latach 1998-2003; opowiada ona o losach czwórki nastolatków z Capeside, małego miasteczka koło Bostonu, powoli wkraczających w dorosłe życie. Projekt zyskał wielu zwolenników dzięki sposobowi ukazania problemów, z jakimi na co dzień boryka się młodzież we współczesnym świecie.

Netflix pochwalił się informacją o przywróceniu do intra serialu kultowego utworu Pauli Cole, I Don’t Want To Wait. Wszystkie sześć sezonów dostępnych jest w serwisie już z oryginalną piosenką otwierającą produkcję. Przez wiele lat utwór nie pojawiał się na steramingu i wydaniach DVD, ponieważ Sony wykupiło prawa do tego utworu. Zawarto jednak nową umowę z Cole'em, która umożliwia korzystanie z piosenki na wszystkich platformach streamingowych. Posłuchajcie:

https://twitter.com/netflix/status/1433799443434852353