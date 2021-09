One Piece - scenariusz serialu aktorskiego gotowy. Netflix wstawił zdjęcie!

fot. Shūeisha

One Piece to zapowiedziany serial aktorski na podstawie sławnej mangi i anime o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody. Projekt jest zaplanowany na dziesięć odcinków i będzie opowiadał historię pirackiej załogi, która poszukuje najwspanialszego skarbu na świecie. Netflix już w 2020 roku zapowiedział powstanie produkcji, jednak do tej pory nie dostawaliśmy za wielu informacji na temat tego, jak postępują prace. Wreszcie jednak platforma zaktualizowała status projektu. Na Twitterze wstawiła zdjęcie scenariusza z podekscytowanym podpisem: "TO SIĘ DZIEJE!!!!!!". Poniżej możecie zobaczyć fotografię.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1433792002966106113

Adaptacją One Piece zajmą się Steven Maeda i Matt Owens. Eiichirō Ody także bierze udział w powstawaniu produkcji jako konsultant. Prace na planie były spowolnione przez pandemię koronawirusa. Na razie nie znamy więcej szczegółów na temat serialu. Jesteście fanami One Piece i czekacie na adaptację, czy nie zapowiada się dla was na razie interesująco?