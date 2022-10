Joaquin Phoenix i Rooney Mara w filmie polskiego reżysera! Twórca Zimnej wojny powraca

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Paweł Pawlikowski powraca z nowym filmem. Ma być to dramatyczny thriller pod tytułem The Island (tytuł roboczy). Joaquin Phoenix i Rooney Mara mają zagrać główne role. Paweł Pawlikowski wyreżyseruje na podstawie swojego scenariusza.

The Island - o czym jest film?

Historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami i skupia się na atrakcyjnej amerykańskiej parze w latach 30. XX wieku. Podejmują oni decyzję o porzuceniu cywilizacji, by zbudować swój własny prywatny raj na opuszczonej wyspie i żyć z tego, co da im ziemia. Kiedy milioner mija ich wyspę, niechcący sprawia, że stają się sensacją tabloidów. Wówczas na wyspę przybywa hrabina ze swoimi dwoma dziwnymi kochankami i planami, aby zbudować na wyspie luksusowy hotel. Szybko jej działania stały się zagrożeniem dla Edenu pary. Konflikt narasta. Rozpoczyna się psychologiczna wojna, w której uwodzenie i zazdrość prowadzą do seksualnej niewierności, zdrady i ostatecznie do morderstwa. W dokładnie tym samym momencie natura zaczyna bunt przeciwko najeźdźcom.

Za projekt odpowiada FilmNation Entertaimnemt. Planują go sprzedawać na targach AFM w listopadzie 2022 roku. Apocalypse Pictures i Brightstar to firmy produkujące. Wśród producentów są Tanya Seghatchian, John Woodward, Mario Gianani i Lorenzo Gangarossa. Ewa Puszczyńska jest współproducentką.

Jest to powrót Pawła Pawlikowskiego po czterech lat. W 2018 roku wypuścił Zimną wojnę, która dostała trzy nominacje do Oscara. Wcześniej była Ida, która zdobyła Oscara.

Data premiery nowego filmu nie jest znana. Prace na planie ruszą w 2023 roku.