Pracował przy Szklanej Pułapce i Matrixie. Amazon postanowił zerwać z nim współpracę

Prestiżowy portal Deadline twierdzi, że amerykański producent filmowy Joel Silver (Zabójcza Broń, Szklana pułapka, Predator, Matrix) został zwolniony z nadchodzącego filmu Amazona, zatytułowanego Play Dirty. Dlaczego?

Według niektórych doniesień taka decyzja została podjęta przez rzekome obelgi słowne, które Silver skierował w stronę dyrektorów studia w związku z różnicami twórczymi; producent miałby być przeciwko użyciu AI do ukończenia innego filmu, Road House. Kolejny rzetelny portal, Variety, twierdzi jednak , że Amazon stanowczo zaprzecza, jakoby chciał wykorzystać sztuczną inteligencję.

Choć doniesienia mówiły także o tym, że Silvera zwolniono jeszcze z Road House, to źródła Deadline twierdzą, że producent wypełnił już swoje zobowiązania wobec tego tytułu, zanim się od niego odsunął; nie będzie za to brać udziału w decyzjach kreatywnych, towarzyszących premierze filmu na początku przyszłego roku.

Bryan Freedman, adwokat Silvera, napisał oświadczenie, w którym poruszył temat zarówno plotek zarówno na temat Play Dirty, jak i Road House:

Co Amazon chętnie przyznaje, Joel Silver wykonał wszystkie swoje zobowiązania wobec Road House i nie został zwolniony ze swoich obowiązków. Ukończył film i wykonał świetną robotę. Z całym szacunkiem do Play Dirty, zgodnie z tym, co ustalono z Amazonem, Joel nie został zwolniony z powodów jakkolwiek związanych z filmem. Twierdzenie, że został zwolniony, jest nieodpowiedzialne i jest zniesławieniem.

To by z kolei potwierdzało słowa Anthony'ego Pellicano, wieloletniego współpracownika Silvera:

Ich rozstanie odbyło się polubownie. Nie został zwolniony. Nie zgadzali się po prostu w kwestiach kreatywnych.

Niezależnie od tego, z jakich powodów Amazon i Silver mieliby się rozstać, to wygląda na to, że na razie rzeczywiście udadzą się innymi drogami.

