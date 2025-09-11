placeholder
John Cena nie miał być Peacemakerem. Rola została napisana dla gwiazdy Strażników Galaktyki

James Gunn zdradził, że rola Peacemakera została napisana z myślą o innym aktorze niż John Cena. Chodzi o gwiazdę Strażników Galaktyki, ale domyślicie się o którą dokładnie?
Wiktor Stochmal
dave bautista 
peacemaker james gunn
13. Peacemaker (2022) - 93% fot. materiały prasowe
W 2021 roku mało kto się spodziewał, że Peacemaker będzie jedną z najpopularniejszych postaci z komiksów DC w telewizji. John Cena zadebiutował w tej roli w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad, gdzie wydawało się, że Chris Smith zmarł, ale ostatecznie scena po napisach zapowiedziała jego powrót. 1. sezon Peacemakera był nieoczekiwanym hitem, a drugi osiąga jeszcze lepsze wyniki i jest ważnym fundamentem budowanego DCU. Ale czy historia potoczyłaby się tak samo gdyby to kto inny wcielał się w Peacemakera?

Nowe informacje o Man of Tomorrow. Lex Luthor i Superman przeciwko większemu złu

John Cena przed premierą 2. sezonu Peacemakera przyznał, że nie był pierwszym wyborem Jamesa Gunna do tej roli i bardzo mu to odpowiadało, ponieważ musiał udowodnić swoją wartość i pokazać, że warto było na niego postawić. Wielu fanów zastanawiało się od tamtej wypowiedzi, kto miał wystąpić w tej roli oryginalnie. Na to pytanie odpowiedział sam James Gunn w rozmowie z Howardem Sternem.

To był Dave Bautista. To dla niego napisałem postać Peacemakera. To mój dobry przyjaciel. Grał Draxa w Strażnikach Galaktyki, a ja napisałem dla niego Peacemakera. Zaoferowaliśmy mu rolę, ale nie była dobrze płatna, a on miał jeszcze dwie inne oferty. Ostatecznie musiał pójść tam, gdzie były pieniądze.

Dave Bautista w przeszłości wielokrotnie podkreślał swoją miłość do komiksów DC. Początkowo liczył na wcielenie się w potężnego Bane'a, ale w wieku, w którym jest teraz mogłaby to być zbyt wymagająca fizycznie rola. Rozmyślał też nad starszym Lexem Luthorem, ale w DCU jednego już gra Nicholas Hoult. Żałujecie, że nie dostał roli Peacemakera, a może widzielibyście go jako kogoś innego w DCU?

Najsilniejsze postaci z 1. sezonu Peacemakera

8. Economos

arrow-left
8. Economos
fot. HBO Max
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

