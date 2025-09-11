John Cena nie miał być Peacemakerem. Rola została napisana dla gwiazdy Strażników Galaktyki
James Gunn zdradził, że rola Peacemakera została napisana z myślą o innym aktorze niż John Cena. Chodzi o gwiazdę Strażników Galaktyki, ale domyślicie się o którą dokładnie?
W 2021 roku mało kto się spodziewał, że Peacemaker będzie jedną z najpopularniejszych postaci z komiksów DC w telewizji. John Cena zadebiutował w tej roli w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad, gdzie wydawało się, że Chris Smith zmarł, ale ostatecznie scena po napisach zapowiedziała jego powrót. 1. sezon Peacemakera był nieoczekiwanym hitem, a drugi osiąga jeszcze lepsze wyniki i jest ważnym fundamentem budowanego DCU. Ale czy historia potoczyłaby się tak samo gdyby to kto inny wcielał się w Peacemakera?
Nowe informacje o Man of Tomorrow. Lex Luthor i Superman przeciwko większemu złu
John Cena przed premierą 2. sezonu Peacemakera przyznał, że nie był pierwszym wyborem Jamesa Gunna do tej roli i bardzo mu to odpowiadało, ponieważ musiał udowodnić swoją wartość i pokazać, że warto było na niego postawić. Wielu fanów zastanawiało się od tamtej wypowiedzi, kto miał wystąpić w tej roli oryginalnie. Na to pytanie odpowiedział sam James Gunn w rozmowie z Howardem Sternem.
Dave Bautista w przeszłości wielokrotnie podkreślał swoją miłość do komiksów DC. Początkowo liczył na wcielenie się w potężnego Bane'a, ale w wieku, w którym jest teraz mogłaby to być zbyt wymagająca fizycznie rola. Rozmyślał też nad starszym Lexem Luthorem, ale w DCU jednego już gra Nicholas Hoult. Żałujecie, że nie dostał roli Peacemakera, a może widzielibyście go jako kogoś innego w DCU?
Najsilniejsze postaci z 1. sezonu Peacemakera
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1949, kończy 76 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1970, kończy 55 lat