John Wick 4 - Bill Skarsgard dołącza do obsady

fot. materiały prasowe

Jak donosi Collider, Bill Skarsgård negocjuje szczegóły kontraktu na występ w filmie John Wick: Chapter 4. Szczegóły jego roli nie są znane. Aktor zdobył uznanie rolą złego Pennywise w serii To. Występował też w serialach Hemlock Grove i Castle Rock.

W obsadzie są już Keanu Reevs, Rina Sawayama, Shamier Anderson oraz legendarny Donnie Yen, który wcieli się w kolegę po fachu Wicka, z którym razem wiele przeżyli.

Shay Hatten i Michael Finch są autorami scenariusza. Za produkcję odpowiadają Chad Stahelski, Basil Iwanyk, Erica Lee i Keanu Reeves. Za kamerą ponownie stanie Chad Stahelski, który również opracuje i wyreżyseruje wszystkie sceny akcji ze swoją grupą kaskaderów z 87 Eleven.

Zobacz także:

Prace na planie mają ruszyć jeszcze latem 2021 roku. Zdjęcia będą kręcone we Francji, w Niemczech i w Japonii. Casting nadal trwa, więc być może do obsady dołączą kolejne gwiazdy kina akcji pokroju Yena. Wiemy, że Stahelski jest wielkim fanem gatunku i w poprzednich częściach zapraszał do współpracy jednych z najlepszych.

John Wick 4 - premiera zaplanowana jest na 2022 rok.