John Wick 4 - nietypowy inspiracja. Kultowy western, słynny film o samuraju i mit

Chad Stahelski zazwyczaj ma nietypowe inspiracje dla serii John Wick. Jak to wygląda przy Johnie Wicku 4? Reżyser w rozmowie z magazynem Empire otwarcie wyjawił trzy dość nietypowe inspiracje, które mu towarzyszyły w tworzeniu tego filmu.

John Wick 4 - inspiracje

Dobry, zły i brzydki - Jeśli weźmiesz film, zmieszasz go z Zatoichim i dodasz do tego grecki mit, to dostaniesz coś podobnego do tego, co zrobiliśmy. Kto inny mógłby coś takiego powiedzieć? Teraz wiesz, dlaczego lubię robić Johnów Wicków.

Nie sprecyzował o jaki mit chodzi. Zatoichi natomiast to japońska seria przygód ślepego samuraja.

Zapowiada, że John Wick 4 sprawia wrażenie innego filmu niż poprzednicy. Zapowiada, że jego zdaniem jest bardziej epicki. Wpływa na to rozbudowanie świata przedstawione i rzucenie bohatera do akcji we Francji, w Jordani i w Tokio.

Przyznaje, że dwie wielkie sekwencje kaskaderskie są tak naprawdę isnpiracjami pojawiającymi się na ostatnią chwilę. Mówi o scenach, które zawsze chciał spróbować nakręcić, ale do tej pory nie wiedział jeszcze jak się za nie zabrać.

John Wick 4 - premiera w kinach odbędzie się 24 marca 2023 roku.

