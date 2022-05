John Wick 4 - reżyser o scenach akcji. Zapowiada coś nowego

Fot. Materiały prasowe

Pod koniec kwietnia 2022 roku w Las Vegas odbył się CinemaCon, na którym Chad Stahelski promował Johna Wicka 4. Tam też dziennikarz Collidera Steven Weintraub miał okazję z nim porozmawiać i wypytać go o najnowszy film, jego historię oraz sceny akcji. Padł też temat tytułu, na co Stahelski wyjawił, że ten proces trwa i jak poczują emocjonalnie, że to ten tytuł, wówczas podejmą decyzję

John Wick 4 - o czym jest film?

Stahelski zapowiada, że jest to fabularna kontynuacja pierwszych trzech części, która ciągnie dalej rozpoczęte tam wątki, ale zarazem historia dobrze pełnił rolę konkluzji dotychczasowej opowieści. Zapowiada również dobry emocjonalny finał wątków.

- Przedstawimy wiele nowych postaci, które mają sporo do powiedzenia o Johnie Wicku z perspektywy jego przeszłości i teraźniejszych wydarzeń. To opiera się na braterstwie, nadziei. Na tym polegałoby życie kogoś takiego jak John, który jest w egzystencjalnym kryzysie. To jest fajna część filmu.

John Wick 4 - sceny akcji

Reżyser zapowiada, że Keanu Reeves nabył na potrzeby filmu nowych umiejętności i w scenach akcji wykorzystuje nowe rekwizyty. W opisie trailera mówiono między innymi o nunczako. Zapowiada też, że wykorzystali grupy kaskaderów z różnych rejonów świata.

- Każda ekipa kaskaderów - japońska, francuska, bułgarska - dodaje do scen akcji swój unikalny styl. To pomaga nam zmienić trochę sceny akcji. Kiedy zbierasz różnych ekspertów z różnymi sztukami walki, to zmusza nas do zaadaptowania tego do choreografii, by pokazać inne rzeczy. Kupa frajdy!

W obsadzie Johna Wicka 4 są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.

John Wick 4 - premiera w marcu 2023 roku.