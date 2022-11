Deadpool 3 - może pojawić się grupa superbohaterów. Fani znają ją ze starego filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowa plotka o fabule superprodukcji Deadpool 3 zapowiada zabawę motywem multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Od ogłoszenia wprowadzenia Deadpoola do MCU wszyscy spekulowali, że to właśnie tak Pyskaty Najemnik zostanie wprowadzony do uniwersum i scenarzyści to potwierdzili. Nowa plotka jednak sugeruje większą zabawę konceptem.

Fantastyczna Czwórka w Deadpoolu 3

Według plotki Deadpoola podczas swoich podróży między światami trafi do uniwersum Fantastycznej Czwórki z filmu z 2005 roku. Ryan Reynolds chce, aby aktorzy grający superbohaterów w tym filmie powrócili do swoich ról, czyli są to Ioan Gruffudd (Reed Richards), Chris Evans (Human Torch), Jessica Alba (Sue Storm) i Michael Chiklis (Rzecz). Na ten moment nie wiadomo, czy ten pomysł jest już w scenariuszu, nad którym prace wciąż trwają, czy jest to jedna z opcji branych pod uwagę.

Z uwagi na to, że scenariusz jest wciąż pisany, wiele rzeczy będzie się ciągle zmieniać. Nie oznacza to więc, że ten koncept się sprawdzi. Aczkolwiek wiele miesięcy temu była plotka o tym, że Chris Evans powróci do MCU w nowej roli, którą nie będzie Kapitan Ameryka, więc to może sugerować, że ten pomysł gdzieś tam krąży od dawna. Fani natomiast tworzą teorię, że w filmie Deadpool dokona zabójstwa uniwersum Marvela tworzonego przez Foxa przed przejęciem przez Disneya, czyli w dużej mierze serii X-Men.

Fantastyczna Czwórka w MCU

Przypomnijmy, że trwają prace nad nową wersją przygód superbohaterów z kompletnie nową obsadą. Za kamerą stanie Matt Shakman. Jeff Kaplan i Ian Springer piszą scenariusz.

Deadpool 3 - premiera 8 listopada 2024 roku. Nowa Fantastyczna Czwórka pojawi się 14 lutego 2025 roku.

