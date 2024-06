John Woo zrobi remake własnego filmu. Nowy Płatny morderca z pierwszymi zdjęciami

fot. IGN

Nowe wersje kultowych filmów stały się częstym widokiem we współczesnym kinie, ale rzadko bywało tak, żeby powstawał remake danej, legendarnej produkcji, który kręciłby ten sam reżyser. Tak ma być w przypadku Płatnego mordercy z 1989 roku, czyli filmu wyreżyserowanego przez Johna Woo. Reżyser postanowił odświeżyć tamten film i stworzyć jego nową wersję we współpracy z Peacock. The Killer ukaże się na platformie 23 sierpnia 2024 roku.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, w której udział weźmie też Nathalie Emmanuel oraz Omar Sy. W obsadzie pojawi się też Sam Worthington, Eric Cantona, Tchéky Karyo oraz Grégory Montel.

The Killer - pierwsze zdjęcia

The Killer

The Killer - opis fabuły

Remake Płatnego mordercy skupi się na postaci Zee, w którą wciela się Nathalie Emmanuel. Jest ona zabójczynią znaną w półświatku Paryża jako "Królowa Umarłych." Z kolei postać Omara Sy to detektyw, który zaczyna się interesować działaniami Zee po tym, jak ta odmawia wykonania zlecenia na niewidomej kobiecie. Ta decyzja ma nieść ze sobą wielkie konsekwencje dla Zee.

Film ma skupić się na relacji bohaterów, co potwierdziła aktorka wcielająca się w główną rolę:

Po spotkaniu się zaczynają rozumieć, że nie różnią się od siebie tak bardzo. Jak to się mówi: "swój swego pozna" i to bardzo do nich pasuje. Oboje przestrzegają pewnego kodeksu i są w pewien sposób uczciwi, chociaż pracują po przeciwnych stronach prawa.