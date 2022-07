Johnny Depp powraca do aktorstwa. Będzie królem w filmie historycznym

fot. IMDb.com

Johnny Depp nie pracował na planie filmów od 2019 roku, gdy zagrał w dramacie Minamata. W ostatnich latach kilka tytułów wpadało na ekrany, ale były to projekty starsze, które z uwagi na sytuację były opóźnione. Jak donosi Bloomberg, po wygranym procesie z Amber Heard aktor powraca. Zagra w francuskim filmie La Favorite i to jest już pewne.

La Favorite - kogo zagra Depp?

Według informacji w filmie historycznym Johnny Depp zagra króla Ludwika XV. Za kamerą stoi Maiwenn Le Besco, która zagra też rolę Madame du Barry, która była słynną kochanką króla. Film oparty jest na prawdziwej historii.

W styczniu 2022 roku informowano o tym, że są plany na ten projekt z Johnnym Deppem w roli głównej, ale dopiero teraz po wygranym procesie wszystko idzie w dobrym kierunku. Ogłoszono, że prace na planie ruszą latem 2022 roku; La Favorite będzie kręcony m.in. w Wersalu. Premiera nastąpi w 2023 roku w kinach.

Do tego poinformowano, że francuski oddział Netflixa kupił prawa do filmu. Będą mogli wyświetlać go 15 miesięcy po premierze w kinach. Na tę chwilę dotyczy to tylko francuskiego rynku i nie ma mowy o licencji dla innych krajów.