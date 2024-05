Johnny Wactor nie żyje. 37-letni aktor został zastrzelony

fot. ABC

W sobotę, 25 maja 2024 roku, w Los Angeles doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem Johnny'ego Wactora. Aktor, który zagrał w 164 odcinkach Szpitala miejskiego, popularnego serialu ABC, wdał się w konfrontację z trzema mężczyznami, którzy usiłowali włamać się do jego samochodu. Jeden z nich wyciągnął broń i strzelił do aktora, następnie uciekając z miejsca zdarzenia razem z pozostałymi. Aktor został zabrany do szpitala, ale został uznany za martwego już w chwili przyjazdu. Johnny Wactor miał 37 lat w chwili swojej śmierci.

O tragicznym wydarzeniu poinformowała matka aktora. Młodszy brat Wactora stwierdził, że aktor nie usiłował walczyć z napastnikami. Aktor został postrzelony w klatkę piersiową, a policja nadal poszukuje sprawców i oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa.

Kim był Johnny Wactor?

Johnny Wactor był 37 letnim, amerykańskim aktorem. W swojej karierze zagrał w wielu produkcjach, głównie serialowych. Najbardziej był znany z roli w serialu Szpital miejski, gdzie zagrał w 164 odcinkach. Można go było również zobaczyć w serialu Syberia, a także przewinął się w dwóch odcinkach popularnego Westworld.