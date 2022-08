Joker 2 - jest data premiery. Arkham odegra rolę

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, film Joker: Folie a deux ma datę premiery. Pojawi się on w kinach 4 października 2024 roku. Za kamerą powróci twórca pierwszej części Todd Phillips, a w głównych rolach wystąpią Joaquin Phoenix i Lady Gaga jako Harley Quinn. Wybór daty nie jest zaskoczeniem, bo w takim samym okresie startowała pierwsza część.

Joker 2 - co wiemy?

Według portalu The Wrap duża część historii Jokera 2 ma rozgrywać się w szpitalu psychiatrycznym Arkham. Nie jest to też niespodziewane, bo Arthur Fleck w finałowych scenach pierwszej części tam się właśnie znajdował.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych ogłoszeń film ma być w jakimś stopniu musicalem. Na ten moment nie wiadomo, jaką dokładnie wizję mają na to twórcy.

Joker osiągnął sukces komercyjny i artystyczny. Było to zaskoczenie, bo nie jest to widowisko pełne efektów specjalnych, ale dość mocny dramat w stylu kina artystycznego. Ostatecznie zebrał on 1 mld 70 mln dolarów oraz wiele nagród, w tym dwa Oscary.

Według Deadline prace na planie ruszą w grudniu 2022 roku.