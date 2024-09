Joker 2 w pierwszym klipie. Lady Gaga daje próbkę musicalu

fot. Warner Bros. Discovery

Już jutro swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji będzie miał Joker: Folie a deux, który za miesiąc trafi do kin na całym świecie. Z tej okazji Warner Bros. udostępnił pierwszy klip z oczekiwanej kontynuacji przygód Arthura Flecka, w którego wciela się Joaquin Phoenix. W najnowszym fragmencie filmu aktor występuje u boku Lady Gagi, której Lee Quinzel opowiada Jokera, jak po raz pierwszy zobaczyła go w programie Murraya Franklina. Bohaterka nawet przyznaje, że miała nadzieję, że złoczyńca „rozwali mu mózg”, a kiedy to właśnie zobaczyła w telewizji, przestałą czuć się samotna. Następnie zaczyna śpiewać piosenkę Get Happy, do której dołącza Arthur.

Joker 2 – klip z filmu i nowy plakat

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Oprócz Phoenixa i Lady Gagi w obsadzie znaleźli się Catherine Keener, Zazie Beetz, Harry Lawtey, Steve Coogan, Leigh Gill, Sharon Washington, Brendan Gleeson, Jacob Lofland oraz Ken Leung.

Joker: Folie a deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.