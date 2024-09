Tak wygląda Harvey Dent w Jokerze 2. Wiemy już, kto go zagra

Warner Bros.

Reklama

Doniesienia scooperów okazały się prawdziwe: Harvey Dent faktycznie pojawi się w filmie Joker: Folie a deux. Jego obecność w produkcji oficjalnie ujawnił najnowszy spot telewizyjny, z którego dowiadujemy się, że w rolę słynnego wroga Batmana wcieli się Harry Lawtey, aktor doskonale znany z serialu Branża. Dent w materiale mówi o tym, jak wielkim zagrożeniem dla społeczeństwa jest Arthur Fleck - nie jest jednak jasne, czy twórcy postanowili pokazać na ekranie jego przemianę w Two-Face'a. Spójrzcie sami:

Joker 2 - spot oficjalnie pokazał Harveya Denta

ROZWIŃ ▼

W sieci pojawiły się również dwa inne materiały promocyjne. Pierwszy z nich to plakat, na którym widzimy postacie Joaquina Phoenixa i Lady Gagi. Drugi z kolei to wideo, w którym zachęcający do wybrania się do kin IMAX reżyser Todd Phillips mówi o "muzyce, która rozbrzmiewa w Arthurze" - to właśnie ona miała być "logicznym punktem wyjścia do stworzenia sequela".

Warner Bros.

ROZWIŃ ▼

Joker 2 zadebiutuje w polskich kinach 4 października. Dziś na Festiwalu w Wenecji odbędzie się z kolei światowa premiera produkcji.

Najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich - ranking

50. Paul Rudd - "Ant-Man" (2015)