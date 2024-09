Joker: Folie À Deux - jaki będzie Harvey Dent? Nowe spojrzenie na klasycznego przeciwnika Batmana

Fot. Materiały prasowe

Pełen zwiastun Joker: Folie À Deux potwierdził, że w filmie pojawi się Harvey Dent aka Dwie Twarze. Bohater jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych komiksowych przeciwników Batmana, więc widzów ciekawi, jaką wersję postaci dostaną tym razem na ekranie. Harry Lawtey, który wcieli się w złoczyńcę, postanowił uchylić fanom rąbka tajemnicy.

Joker: Folie À Deux - jaki będzie Harvey Dent

Lawtey zagra młodą i ambitną wersję Harveya Denta. Początkowo jednak aktor nie wiedział, kogo miałby zagrać w Joker: Folie À Deux. Dopiero po przesłuchaniu reżyser Todd Phillips zdradził mu, że chodzi o Dwie Twarze i zaproponował mu tę rolę.

Zabawny szczegół: moi agenci wiedzieli, o kogo chodzi, ale nie powiedzieli mi, ponieważ uważali, że to mi nie pomoże. Jestem im za to wdzięczny, ponieważ wybrałem się na przesłuchanie trochę bardziej skupiony – z większą dawką otwartości zamiast lęku. Jeśli chodzi o Harveya, starałem się podejść do tego tak chłodno, jak to możliwe. Nie zrozumcie mnie źle, to imię z pewnością niesie za sobą dużą odpowiedzialność, ale ale starałem się naśladować podejście Todda: to nie ma sensu, jeśli nie będę czuć, że jestem w stanie zrobić to po swojemu.

Warto też wspomnieć, że już wcześniej Todd Phillips wyjaśniał, dlaczego w tej wersji Harvey Dent nie odkrywa swojej mrocznej strony – choć reżyser szanuje tego komiksy, to jego wizja pokazuje bardziej realistyczne spojrzenie na Gotham.

[...] Tak naprawdę nie ujawniamy jego ciemnej strony. Widzimy młodego Harveya Denta.

Potwierdzono też, że Harvey Dent ma tylko kilka „krótkich, ale kluczowych scen” w sequelu Jokera, ale kto wie, czy nie zobaczymy go jeszcze w tej roli. W końcu nie wiadomo, czy Folie À Deux będzie ostatnim filmem Phillipsa w świecie DC.

