Joker ma szczery zwiastun. W MCU stawia się na mięśnie, w DC na... żebra

W ostatnim czasie fani filmu Joker masowo prosili ekipę Screen Junkies o stworzenie materiału poświęconego zdobywcy Złotego Lwa w Wenecji - szczery zwiastun produkcji ostatecznie trafił do sieci. Już we wstępie wspomina się o wszystkich kontrowersjach związanych z dziełem: "Przygotujcie się na film, który zdaniem mediów był dla was zbyt niebezpieczny do obejrzenia, co sprawiło, że widownia była nim znacznie bardziej podekscytowana, niż odbyłoby się to za pomocą zwyczajnego marketingu".

Dalej jest już tylko lepiej: autorzy wideo pozwalają sobie zauważyć, że wszystko w tym filmie jest... żółte, ironicznie komentując również choćby rolę Jareda Leto w Legionie samobójców czy najdziwaczniejsze wywiady Joaquina Phoenixa. Nie mogło się też obyć bez odwołań do młodego Bruce'a Wayne'a, ostatecznie przedstawionego jako... Lil Wayne. Na tym jednak nie koniec - zobaczcie sami:

Przypomnijmy, że Joker zgromadził na swoim koncie najwięcej oscarowych nominacji ze wszystkich tegorocznych filmów - ma on szansę na aż 11 statuetek, w tym tę przyznawaną w najważniejszej kategorii. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 lutego w Los Angeles.