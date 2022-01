Jon Hamm jako jedyny nie pracuje w Apple TV+. Zabawne wideo

fot. Apple TV+

Platforma Apple TV+ powoli podbija serca fanów popkultury. Chociaż początki miała trudne, z czasem coraz lepszej jakości treść i większa liczba gwiazd zaczęła poprawiać wizerunek platformy. Nowe wideo promocyjne nawiązuje do tego, jacy aktorzy pracowali przy projektach tworzonych przez Apple TV+. A mamy tutaj dużo wielkich gwiazd takich jak Tom Holland, Tom Hanks, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Jennifer Aniston, Will Ferrell czy Steve Carell.

Apple TV+ - zabawna reklama

Wygląda na to, ze pracują tutaj wszyscy tylko nie Jon Hamm. Z tego też śmieje się nowa reklama z aktorem, który przeglądając platformę widzi, że wszyscy koledzy i koleżanki z branży tutaj pracują, a jego nikt nie zaprasza. Zobaczcie, jak wypadła humorystyczna reklama i oceńcie sami:

Na razie jest to jedyna rola Jona Hamma w Apple TV+, ale niewykluczone, że początek tej współpracy zaowocuje jakimś filmem czy serialem. Spekuluje się, że być może to wideo promocyjne to zaledwie wstęp i podczas Super Bowl 2021 zobaczymy jakąś większą i bardziej spektakularną reklamę platformy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.