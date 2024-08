Jon Snow – jak mógłby wyglądać serial? Fan stworzył własny zwiastun koncepcyjny; jest nawet Daenerys

fot. HBO

Przez parę lat HBO pracowało nad produkcją poświęconą bohaterowi granemu przez Kita Haringtona. Ostatecznie projekt został porzucony przez odpowiedzialną za nią ekipę, a powodem miał być brak interesującej historii Jona Snowa do opowiedzenia. Aktor w jednym z najnowszych wywiadów przyznał, że nie jest już chętny powrócić do świata Westeros, uważając, że spędził w nim za dużo czasu. Jeden z fanów Gry o Tron, który prowadzi kanał Wicked AI, wciąż pamięta o tej produkcji i zaprezentował swoją własną wizję na kontynuację przygód Snowa.

Jon Snow – koncepcyjny zwiastun serialu stworzony przez AI

Zwiastun został w całości stworzony przez sztuczną inteligencję. Przedstawia głównego bohatera podróżującego przez zaśnieżone krainy, doliny, lasy i jaskinie. W pewnym momencie Jon Snow natrafia na smocze jaja, a niedługo później widzimy białego niczym śnieg smoka. W materiale pojawia się także Daenerys Targaryen, która prawdopodobnie występowałaby w retrospekcjach.

Gra o Tron – nad jakimi serialami pracuje HBO?

Obecnie HBO ma pracować nad około dziewięcioma produkcjami ze świata Gry o Tron. Oprócz trzeciego i czwartego sezonu Rodu smoka, stacja przygotowuje A Knight of the Seven Kingdoms, które zadebiutuje już w przyszłym roku.

Ponadto rozwijane mają być trzy aktorskie seriale, w tym o podboju Aegona i historii 10.000 statkach należących do Nymerii i jej ucieczce z Essos do Dorne po przegranej wojnie z Valyrianami. HBO produkuje także cztery animowane serie, w tym o młodym Corlysie Velaryonie oraz Złotym Imperium. Wszystkie te seriale nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane przez stację.