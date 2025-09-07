Przeczytaj w weekend
Znany aktor ogłasza przerwę od kariery w szczycie sławy. Powód może wzruszyć

Jonathan Bailey ogłosił, że w 2026 roku zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Co jest tym bardziej zaskakujące, że niedługo do kin ma wejść wyczekiwana kontynuacja hitu Wicked z jego udziałem. Gwiazdor wyjaśnił jednak, skąd taka decyzja.
Paulina Guz
Tagi:  aktorzy 
Jonathan Bailey w Wicked Fot. Materiały prasowe
Jonathan Bailey postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Gwiazdor ogłosił, że planuje „przestać na jakiś czas grać” w 2026 roku. Dlaczego? 

Pracuję konsekwentnie od około trzech lat, co jest niesamowite i oszałamiające – powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego GQ. – Ale biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się teraz na świecie, zamierzam zrobić sobie przerwę na jakiś czas od aktorstwa w przyszłym roku i skupić się wyłącznie na The Shameless Fund.

Z tego wynika, że Jonathan Bailey chce przeznaczyć więcej czasu i energii na rozwijanie swojej organizacji charytatywnej The Shameless Fund, działającej na rzecz osób LGBTQ, którą założył latem 2024 roku. Uważa, że jej działalność jest teraz szczególnie potrzebna. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy skupię się na kompletowaniu personelu i upewnieniu się, że mamy wszystkie potrzebne osoby na właściwych miejscach.

Jonathan Bailey od kilku lat zyskuje rozgłos

Jonathan Bailey w 2023 roku wystąpił w miniserialu Towarzysze podróży. Jednak dopiero rola w Bridgertonach przyniosła mu rozgłos i pomogła postawić na radarze dużych studiów filmowych. Po sezonie poświęconym historii miłosnej Anthony'ego Bridgertona obsadzono go chociażby w nowym Parku Jurajskim i kinowym hicie Wicked

Decyzja, by zrobić sobie przerwę od aktorstwa teraz, gdy jego kariera rozkwita i cały czas dostaje nowe propozycje ról, jest więc ryzykowna. Z drugiej strony fakt, że mimo tego postanowił skupić się na działalności charytatywnej, może wzruszać. 

Źródło: Deadline

placeholder

