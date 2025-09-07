Znany aktor ogłasza przerwę od kariery w szczycie sławy. Powód może wzruszyć

Fot. Materiały prasowe

Jonathan Bailey postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Gwiazdor ogłosił, że planuje „przestać na jakiś czas grać” w 2026 roku. Dlaczego?

Pracuję konsekwentnie od około trzech lat, co jest niesamowite i oszałamiające – powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego GQ. – Ale biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się teraz na świecie, zamierzam zrobić sobie przerwę na jakiś czas od aktorstwa w przyszłym roku i skupić się wyłącznie na The Shameless Fund.

Z tego wynika, że Jonathan Bailey chce przeznaczyć więcej czasu i energii na rozwijanie swojej organizacji charytatywnej The Shameless Fund, działającej na rzecz osób LGBTQ, którą założył latem 2024 roku. Uważa, że jej działalność jest teraz szczególnie potrzebna.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy skupię się na kompletowaniu personelu i upewnieniu się, że mamy wszystkie potrzebne osoby na właściwych miejscach.

Jonathan Bailey od kilku lat zyskuje rozgłos

Jonathan Bailey w 2023 roku wystąpił w miniserialu Towarzysze podróży. Jednak dopiero rola w Bridgertonach przyniosła mu rozgłos i pomogła postawić na radarze dużych studiów filmowych. Po sezonie poświęconym historii miłosnej Anthony'ego Bridgertona obsadzono go chociażby w nowym Parku Jurajskim i kinowym hicie Wicked.

Decyzja, by zrobić sobie przerwę od aktorstwa teraz, gdy jego kariera rozkwita i cały czas dostaje nowe propozycje ról, jest więc ryzykowna. Z drugiej strony fakt, że mimo tego postanowił skupić się na działalności charytatywnej, może wzruszać.