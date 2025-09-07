Znany aktor ogłasza przerwę od kariery w szczycie sławy. Powód może wzruszyć
Jonathan Bailey ogłosił, że w 2026 roku zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Co jest tym bardziej zaskakujące, że niedługo do kin ma wejść wyczekiwana kontynuacja hitu Wicked z jego udziałem. Gwiazdor wyjaśnił jednak, skąd taka decyzja.
Jonathan Bailey postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Gwiazdor ogłosił, że planuje „przestać na jakiś czas grać” w 2026 roku. Dlaczego?
Z tego wynika, że Jonathan Bailey chce przeznaczyć więcej czasu i energii na rozwijanie swojej organizacji charytatywnej The Shameless Fund, działającej na rzecz osób LGBTQ, którą założył latem 2024 roku. Uważa, że jej działalność jest teraz szczególnie potrzebna.
Jonathan Bailey od kilku lat zyskuje rozgłos
Jonathan Bailey w 2023 roku wystąpił w miniserialu Towarzysze podróży. Jednak dopiero rola w Bridgertonach przyniosła mu rozgłos i pomogła postawić na radarze dużych studiów filmowych. Po sezonie poświęconym historii miłosnej Anthony'ego Bridgertona obsadzono go chociażby w nowym Parku Jurajskim i kinowym hicie Wicked.
Decyzja, by zrobić sobie przerwę od aktorstwa teraz, gdy jego kariera rozkwita i cały czas dostaje nowe propozycje ról, jest więc ryzykowna. Z drugiej strony fakt, że mimo tego postanowił skupić się na działalności charytatywnej, może wzruszać.
