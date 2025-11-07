Nowe informacje o adaptacji Mass Effecta. Serial będzie dział się po fabule gier

Nadchodząca adaptacja telewizyjna Mass Effect od Amazona skupi się na oryginalnej historii, zamiast ponownie opowiadać fabułę z głównej trylogii gier. BioWare ujawniło tę informację, dając jednocześnie wskazówki dotyczące przyszłości całej serii. Mike Gamble, odpowiedzialny za markę, napisał o wszystkim w poście na blogu.
W sierpniu Amazon ujawnił w dokumentach produkcyjnych, że serial celuje w IV kwartał 2026 jako początek zdjęć — co oznacza, że do startu produkcji pozostał jeszcze rok. W tamtym czasie udostępniono tymczasowy opis fabuły, który przypominał streszczenie pierwszego Mass Effecta, choć fani od dawna uznawali wierną adaptację za mało prawdopodobną.
Niedocenione seriale science-fiction
Źródło: ign.com