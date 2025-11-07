Przeczytaj w weekend
Nowe informacje o adaptacji Mass Effecta. Serial będzie dział się po fabule gier

Bioware ujawniło parę szczegółów na temat zapowiedzianej adaptacji Mass Effecta od Amazonu. Najważniejszą informacją jest to, że produkcja opowie oryginalną historię ze świata gry, zamiast odwzorowywać wydarzenia z gier RPG.
Tomasz Hudyga
Tagi:  mass effect 
serial science fiction
Mass Effect Fot. Materiały prasowe
Nadchodząca adaptacja telewizyjna Mass Effect od Amazona skupi się na oryginalnej historii, zamiast ponownie opowiadać fabułę z głównej trylogii gier. BioWare ujawniło tę informację, dając jednocześnie wskazówki dotyczące przyszłości całej serii. Mike Gamble, odpowiedzialny za markę, napisał o wszystkim w poście na blogu. 

Ściśle współpracujemy z Amazonem nad serialem i jesteśmy naprawdę podekscytowani tym, co tworzy tamtejszy utalentowany zespół. Scenarzyści intensywnie pracują, a my ustaliliśmy już wiele na temat tego, jak projekt wpisuje się w kanon Mass Effect i gdzie ulokuje się względem nowej gry. Serial będzie eksplorował zupełnie nową historię w ramach osi czasu uniwersum i będzie osadzony po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. Nie będzie to powtórka historii komandora Sheparda — bo w końcu… to jest TWOJA historia, prawda?

W sierpniu Amazon ujawnił w dokumentach produkcyjnych, że serial celuje w IV kwartał 2026 jako początek zdjęć — co oznacza, że do startu produkcji pozostał jeszcze rok. W tamtym czasie udostępniono tymczasowy opis fabuły, który przypominał streszczenie pierwszego Mass Effecta, choć fani od dawna uznawali wierną adaptację za mało prawdopodobną.

Źródło: ign.com

Tomasz Hudyga
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

