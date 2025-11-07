Nowe informacje o adaptacji Mass Effecta. Serial będzie dział się po fabule gier

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Nadchodząca adaptacja telewizyjna Mass Effect od Amazona skupi się na oryginalnej historii, zamiast ponownie opowiadać fabułę z głównej trylogii gier. BioWare ujawniło tę informację, dając jednocześnie wskazówki dotyczące przyszłości całej serii. Mike Gamble, odpowiedzialny za markę, napisał o wszystkim w poście na blogu.

Ściśle współpracujemy z Amazonem nad serialem i jesteśmy naprawdę podekscytowani tym, co tworzy tamtejszy utalentowany zespół. Scenarzyści intensywnie pracują, a my ustaliliśmy już wiele na temat tego, jak projekt wpisuje się w kanon Mass Effect i gdzie ulokuje się względem nowej gry. Serial będzie eksplorował zupełnie nową historię w ramach osi czasu uniwersum i będzie osadzony po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. Nie będzie to powtórka historii komandora Sheparda — bo w końcu… to jest TWOJA historia, prawda?

W sierpniu Amazon ujawnił w dokumentach produkcyjnych, że serial celuje w IV kwartał 2026 jako początek zdjęć — co oznacza, że do startu produkcji pozostał jeszcze rok. W tamtym czasie udostępniono tymczasowy opis fabuły, który przypominał streszczenie pierwszego Mass Effecta, choć fani od dawna uznawali wierną adaptację za mało prawdopodobną.

Niedocenione seriale science-fiction