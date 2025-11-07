Przeczytaj w weekend
Najlepsze seriale science fiction XXI wieku. Arcydzieła jednej z platform przegrały z 2 klasykami

W naszym rankingu najlepszych seriali science fiction XXI wieku nie brakuje hitów Netfliksa, Amazon Prime Video czy Apple TV+. Choć nowe produkcje zachwycają rozmachem i pomysłowością, ostatecznie ustąpiły miejsca dwóm ponadczasowym klasykom, które wciąż nie mają sobie równych.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
science fiction apple tv+ najlepsze seriale sci-fi
For All Mankind - zdjęcie z serialu Apple TV+
Science fiction to od lat jeden z najbardziej fascynujących gatunków w historii telewizji. Od wielkich wizji przyszłości po intymne opowieści o ludzkości - seriale XXI wieku udowodniły, że fantastyka naukowa nie musi traktować tylko o robotach i kosmosie. To również historie o emocjach, tożsamości i technologii, która wymyka się spod kontroli.

W ostatnich latach prawdziwą siłę w tej konwencji pokazały serwisy streamingowe. Apple TV+ stworzyło ambitne, perfekcyjnie zrealizowane produkcje, które zachwyciły widzów i krytyków - od alternatywnej historii kosmicznego wyścigu w For All Mankind po tajemnicze Rozdzielenie, które stało się jednym z najoryginalniejszych seriali dekady. Nie zabrakło też sukcesów Netfliksa, takich jak Dark czy Stranger Things, a Disney+ dołożył swoje trzy grosze hitami z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Kiedy jednak spojrzymy na przygotowany przez naszą redakcję ranking najlepszych seriali science fiction XXI wieku, okazuje się, że niedawne szlagiery nie zdołały zdetronizować dwóch produkcji uznawanych już za kultowe. Tytuły sprzed kilku czy kilkunastu lat wciąż są dla współczesnych twórców punktem odniesienia - dowodem, że dobra opowieść i wyobraźnia potrafią przetrwać próbę czasu.

Wybraliśmy najlepsze seriale science fiction XXI wieku. Dwa klasyczne dzieła pokonały hity platform VOD

50. Terminator: Kroni Sary Connor (2008-2009)

50. Terminator: Kroni Sary Connor (2008-2009)
fot. materiały prasowe
Jeśli po tych serialowych hitach macie ochotę na coś większego, sprawdźcie nasz ranking najlepszych filmów science fiction XXI wieku. Znajdziecie tu zarówno hollywoodzkie widowiska, jak i kameralne perełki, które redefiniują gatunek.

Najlepsze filmy science fiction XXI wieku. Diuna dopiero 14. - podium? Totalne zaskoczenie

62. Kolor z przestworzy (2019)
62. Kolor z przestworzy (2019)
61. The Vast of Night (2019)
60. Twórca (2023)
59. Druga Ziemia (2011)
58. To już jest koniec (2013)
57. Asteroid City (2023)
56. Przez ciemne zwierciadło (2006)
55. Culture Shock - odcinek antologii Into the Dark (2019)
54. Równoległa rzeczywistość (2013)
53. Na własne ryzyko (2012)
52. Kod nieśmiertelności (2011)
51. Idiokracja (2006)
50. Matrix Zmartwychwstania (2021)
49. Infinity Pool (2023)
48. Tenet (2020)
47. Endless (2017)
46. Palm Springs (2020)
45. Looper - Pętla czasu (2012)
44. Ad Astra (2019)
43. Predator: Prey (2022)
42. Upstream Color (2013)
41. Raport mniejszości (2002)
40. Midnight Special (2016)
39. M3GAN (2022)
38. Pędzące kolory (2018)
37. High Life (2018)
36. Possessor (2020)
35. Za czarną tęczą (2010)
34. W stronę słońca (2007)
33. Wynalazek (2004)
32. Cloverfield Lane 10 (2016)
31. Moon (2009)
30. 2046 (2004)
29. Zbrodnie przyszłości (2022)
28. Atak na dzielnicę (2011)
27. Snowpiercer: Arka przyszłości (2013)
26. Donnie Darko (2001)
25. Incepcja (2010)
24. Trudno być Bogiem (2013)
23. WALL-E (2008)
22. Źródło (2006)
21. Świat jutra (2015)
20. Paprika (2006)
19. Na skraju jutra (2014)
18. Ewolucja planety małp (2014)
17. Dystrykt 9 (2009)
16. Anihilacja (2018)
15. Nowy początek (2016)
14. Diuna (2021)
13. Melancholia (2011)
12. A.I. Sztuczna inteligencja (2001)
11. Ona (2013)
10. Blade Runner 2049 (2017)
9. Yang (2021)
8. Nie! (2022)
7. Mad Max: Na drodze gniewu (2015)
6. Ex Machina (2014)
5. Wszystko wszędzie naraz (2022)
4. Zakochany bez pamięci (2004)
3. Pod skórą (2013)
2. The Host: Potwór (2006)
1. Ludzkie dzieci (2006)

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Co o tym sądzisz?
