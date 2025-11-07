Wiemy, kiedy pojawi się finałowy sezon Outlandera! Nie musimy długo czekać

Starz

Do tej pory nie poznaliśmy dokładnej daty premiery 8. sezonu Outlandera. W końcu ją oficjalnie potwierdzono!

Outlander - data premiery 8. sezonu

Premiera 8., a zarazem finałowego sezonu serialu Outlander została zaplanowana na 6 marca 2026 roku. Data ta została zapowiedziana przez platformę Starz - w Polsce odcinki będą pojawiały się na Netflixie. Nie ma jeszcze potwierdzenia odnośnie daty premiery w naszym kraju.

Outlander - fabuła, obsada 8. sezonu

Na początku ósmego sezonu Jamie i Claire odkrywają, że wojna dotarła do Fraser’s Ridge, tętniącej życiem osady, która rozkwitła podczas ich nieobecności. Z nowymi mieszkańcami i zmianami Frasery muszą zdecydować, co są gotowi poświęcić dla domu i dla siebie. Choć stoją razem wobec zagrożeń z zewnątrz, rodzinne sekrety grożą rozdarciem ich od środka, a walka o wioskę dopiero się zaczyna.

W obsadzie znaleźli się: Caitríona Balfe jako Claire, Sam Heughan jako Jamie, Sophie Skelton jako Brianna MacKenzie, Richard Rankin jako Roger MacKenzie, John Bell jako Young Ian, David Berry jako Lord John Grey, Charles Vandervaart jako William Ransom, Izzy Meikle-Small jako Rachel Hunter i Joey Phillips jako Denzell Hunter.