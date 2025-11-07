Przeczytaj w weekend
Avengersi kontra social media. Jako superbohaterowie... minifigurki LEGO

Takiej misji Avengersi jeszcze nie mieli - tym razem muszą zmierzyć się ze światem influencerów i mediów społecznościowych. To wszystko znajdziecie w nowym serialu animowanym LEGO, który już w tym miesiącu pojawi się na Disney+!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  lego marvel avengers:... 
marvel zwiastun
LEGO Marvel Avengers: Szalone historie fot. Disney+
Do sieci trafił zwiastun nowego serialu animowanego Marvela. LEGO Marvel Avengers: Szalone historie jest produkcją odrębną od MCU, ale fanów może przyciągnąć ciekawy motyw przewodni. 

LEGO Marvel Avengers: Szalone historie - zwiastun

W Avengers: Doomsday wróci legenda MCU. Z Mjolnirem - ale to nie postać, o której myślicie

LEGO Marvel Avengers: Szalone historie - fabuła, obsada, data premiery

Hawkeye wraz z Avengersami sprawili, że ratowanie świata wydaje się łatwym zadaniem. Teraz muszą stawić czoła swojej najdziwniejszej pułapce do tej pory: mediom społecznościowym. By uratować świat, musi zostać zrekrutowana nowa drużyna. Bohaterowie muszą zmierzyć się z influencerem, którego celem jest katastrofalna destrukcja!

W anglojęzycznej obsadzie głosowej znaleźli się: Troy Baker jako Hawkeye, Alia Shawkat jako Meryet, James Mathis III jako Czarna Pantera, Mick Wingert jako Iron Man, Roger Craig Smith jako Steve Rogers, Laura Bailey jako Czarna Wdowa oraz Jason Alexander jako Magneto.

Reżyserem serialu animowanego jest Ken Cunningham, zaś scenarzystami Eugene Son i Henry Gilroy. Do grona producentów wykonawczych należą: Jason Cosler, Harrison Wilcox, Jill Wilfert, Keith Malone, Eugene Son oraz Henry Gilroy.

Premiera serialu LEGO Marvel Avengers: Szalone historie na Disney+ została zaplanowana na 14 listopada

Źródło: disney+

