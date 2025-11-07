Avengersi kontra social media. Jako superbohaterowie... minifigurki LEGO

fot. Disney+

Do sieci trafił zwiastun nowego serialu animowanego Marvela. LEGO Marvel Avengers: Szalone historie jest produkcją odrębną od MCU, ale fanów może przyciągnąć ciekawy motyw przewodni.

LEGO Marvel Avengers: Szalone historie - zwiastun

LEGO Marvel Avengers: Szalone historie - fabuła, obsada, data premiery

Hawkeye wraz z Avengersami sprawili, że ratowanie świata wydaje się łatwym zadaniem. Teraz muszą stawić czoła swojej najdziwniejszej pułapce do tej pory: mediom społecznościowym. By uratować świat, musi zostać zrekrutowana nowa drużyna. Bohaterowie muszą zmierzyć się z influencerem, którego celem jest katastrofalna destrukcja!

W anglojęzycznej obsadzie głosowej znaleźli się: Troy Baker jako Hawkeye, Alia Shawkat jako Meryet, James Mathis III jako Czarna Pantera, Mick Wingert jako Iron Man, Roger Craig Smith jako Steve Rogers, Laura Bailey jako Czarna Wdowa oraz Jason Alexander jako Magneto.

Reżyserem serialu animowanego jest Ken Cunningham, zaś scenarzystami Eugene Son i Henry Gilroy. Do grona producentów wykonawczych należą: Jason Cosler, Harrison Wilcox, Jill Wilfert, Keith Malone, Eugene Son oraz Henry Gilroy.

Premiera serialu LEGO Marvel Avengers: Szalone historie na Disney+ została zaplanowana na 14 listopada.