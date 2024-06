Wzruszony Jonathan Majors odebrał nagrodę: "Nie jestem idealny. Mam wady"

foto. HBO

Reklama

Wydawało się, że kariera Jonathana Majorsa jest już skończona po tym, jak usłyszał wyrok za napaść na swoją byłą dziewczynę. Nic bardziej mylnego - aktor powraca do pracy, a Hollywood Unlocked postanowiło go uhonorować nagrodą Perseverance podczas tegorocznej gali Impact Awards. Publiczność powitała go owacją na stojąco. Podczas swojego przemówienia nie zdołał powstrzymać łez.

- Nie jestem idealny. Mam wady. (...) Co znaczy wytrwałość? Oznacza dążenie do celu, pomimo wszelkich trudności czy opóźnień. A Bóg, któremu służę, postawił mnie w sytuacji, w której musiałem ucieleśniać to słowo bardziej, niż tego sobie życzyłem bądź chciałem. Żyjemy w świecie, gdzie mężczyźni, zwłaszcza czarnoskórzy, są przedstawiani jako superbohaterowie albo superzłoczyńcy. Jednak zdałem sobie sprawę, że ja osobiście taki nie jestem. Jestem po prostu tym gościem, którego wiara została wystawiona na próbę. To świadectwo ją wzmocniło.

Marvel

Następnie aktor podziękował wszystkim osobom, które wspierały go w tym trudnym czasie - począwszy od swojej matki, sióstr, córki oraz dziewczyny Meagan Good, która siedząc na widowni, nie ukrywała wzruszenia. Wspomniał również o wsparciu Willa Smitha, Tylera Perry'ego, Davida Oyelowo oraz Roxane Taylor.

Przypomnijmy, że Majors przez cały proces zaprzeczał wszelkim zarzutom, jednak został skazany na rok poradnictwa w zakresie przemocy domowej. Aktor musi ukończyć 52-tygodniowy program.