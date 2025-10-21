Ulubieniec fanów powróci w 5. sezonie Stranger Things? Twórcy zapowiadają postać Lindy Hamilton

fot. Netflix

Eddie Munson z 4. sezonu Stranger Things nieoczekiwanie stał się ulubieńcem fanów. Joseph Quinn zadebiutował z tą postacią dopiero w przedostatniej serii, ale i tak krótko wiódł prym na ekranie, ponieważ jego bohater poświęcił się dla dobra innych i oddał swoje życie w epickiej scenie. Rola Munsona pozwoliła Quinnowi rozwinąć skrzydła w Hollywood. Od czasu jej dostania pojawił się w wielu znakomitych i głośnych produkcjach - na czele z Fantastyczną 4 Marvela w 2025 roku. Chociaż Munson zmarł, to fani nie stracili nadziei na to, że w jakiś sposób zdoła on powrócić w piątym, finałowym sezonie. Bracia Duffer, twórcy serialu, odpowiedzieli na to ostatecznie.

Podoba mi się, że Joe Quinn robi nadzieje ludziom. Ale nie, [Eddie] nie żyje. Joe tak czy siak jest zajęty, więc każdy powinien wiedzieć, że on nie wróci. Nakręcił już jakieś pięć filmów odkąd [Eddie] zmarł! Kiedy niby miałby znaleźć czas i nagrać zdjęcia do Stranger Things? Niestety. Niech spoczywa w pokoju. Jest w całości zakopany pod ziemią.

W innej części rozmowy z Empire, bracia Duffer zapowiedzieli pojawienie się nowej postaci granej przez Lindę Hamilton - Dr. Kay.

Jest hiper-inteligentna i przerażająca. Jest naukowczynią, ale jeśli jest taka konieczność, to potrafi walczyć i strzelać z broni.

