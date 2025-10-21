placeholder
Reklama
placeholder

Ulubieniec fanów powróci w 5. sezonie Stranger Things? Twórcy zapowiadają postać Lindy Hamilton

Eddie Munson grany przez Josepha Quinna zadebiutował w 4. sezonie i wtedy też skończył swój żywot, dokonując bohaterskiego poświęcenia dla dobra innych. Fani pokochali tę postać i zastanawiają się, czy jest szansa na powrót - oto odpowiedź twórców.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  stranger things 
netflix joseph quinn
Eddie fot. Netflix
Reklama

Eddie Munson z 4. sezonu Stranger Things nieoczekiwanie stał się ulubieńcem fanów. Joseph Quinn zadebiutował z tą postacią dopiero w przedostatniej serii, ale i tak krótko wiódł prym na ekranie, ponieważ jego bohater poświęcił się dla dobra innych i oddał swoje życie w epickiej scenie. Rola Munsona pozwoliła Quinnowi rozwinąć skrzydła w Hollywood. Od czasu jej dostania pojawił się w wielu znakomitych i głośnych produkcjach - na czele z Fantastyczną 4 Marvela w 2025 roku. Chociaż Munson zmarł, to fani nie stracili nadziei na to, że w jakiś sposób zdoła on powrócić w piątym, finałowym sezonie. Bracia Duffer, twórcy serialu, odpowiedzieli na to ostatecznie.

Emma Stone o powrocie Spider-Mana Andrew Garfielda. Aktor trzymał sekret do końca

Podoba mi się, że Joe Quinn robi nadzieje ludziom. Ale nie, [Eddie] nie żyje. Joe tak czy siak jest zajęty, więc każdy powinien wiedzieć, że on nie wróci. Nakręcił już jakieś pięć filmów odkąd [Eddie] zmarł! Kiedy niby miałby znaleźć czas i nagrać zdjęcia do Stranger Things? Niestety. Niech spoczywa w pokoju. Jest w całości zakopany pod ziemią.

W innej części rozmowy z Empire, bracia Duffer zapowiedzieli pojawienie się nowej postaci granej przez Lindę Hamilton - Dr. Kay.

Jest hiper-inteligentna i przerażająca. Jest naukowczynią, ale jeśli jest taka konieczność, to potrafi walczyć i strzelać z broni.

Ranking postaci z Stranger Things

27. Argyle

Nowa postać z 4. sezonu, która w zasadzie nie wyróżniła się na tle pozostałych. Ciężko powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że... był.

arrow-left
27. Argyle
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  stranger things 
netflix joseph quinn
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jessica Jones
-
Plotka

Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia

2 Fantom
-
Plotka

Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

3 Prison Break
-

Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

4 Jerycho
-

Niedocenione seriale science ficiton. Czas dać im drugą szansę

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

6 Szpiedzy
-

Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV