Ulubieniec fanów powróci w 5. sezonie Stranger Things? Twórcy zapowiadają postać Lindy Hamilton
Eddie Munson grany przez Josepha Quinna zadebiutował w 4. sezonie i wtedy też skończył swój żywot, dokonując bohaterskiego poświęcenia dla dobra innych. Fani pokochali tę postać i zastanawiają się, czy jest szansa na powrót - oto odpowiedź twórców.
Eddie Munson z 4. sezonu Stranger Things nieoczekiwanie stał się ulubieńcem fanów. Joseph Quinn zadebiutował z tą postacią dopiero w przedostatniej serii, ale i tak krótko wiódł prym na ekranie, ponieważ jego bohater poświęcił się dla dobra innych i oddał swoje życie w epickiej scenie. Rola Munsona pozwoliła Quinnowi rozwinąć skrzydła w Hollywood. Od czasu jej dostania pojawił się w wielu znakomitych i głośnych produkcjach - na czele z Fantastyczną 4 Marvela w 2025 roku. Chociaż Munson zmarł, to fani nie stracili nadziei na to, że w jakiś sposób zdoła on powrócić w piątym, finałowym sezonie. Bracia Duffer, twórcy serialu, odpowiedzieli na to ostatecznie.
Emma Stone o powrocie Spider-Mana Andrew Garfielda. Aktor trzymał sekret do końca
W innej części rozmowy z Empire, bracia Duffer zapowiedzieli pojawienie się nowej postaci granej przez Lindę Hamilton - Dr. Kay.
Ranking postaci z Stranger Things
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1945, kończy 80 lat
ur. 1983, kończy 42 lat