Wolverine i Deadpool to kolekcjonerzy rekordów box office. Tym razem zebrali z wtorku

fot. materiały prasowe

MCU znowu to robi. Biją rekord za rekordem w amerykańskim box office. Deadpool & Wolverine rozbili rekord we wtorek, zbierając 24 mln dolarów. To najlepszy wtorek w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową. Poprzedni należał do Jokera z 2019 roku i wynosił 13,9 mln dolarów.

Dzięki temu w Ameryce Północnej ma już 259,8 mln dolarów. Co więcej, poniedziałek okazał się bardziej rekordowy niż szacowano. Film nie zebrał kwoty 21,5 mln dolarów, a 24,3 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine - box office

W historii lipca w Ameryce Północnej jest to szósty najlepszy wynik. TOP 5 to Spider-Man: Daleko od domu (39,2 mln dolarów), Niesamowity Spider-Man (35 mln dolarów), Król lew (30,3 mln dolarów), Transformers (27,8 mln dolarów) i Barbie (26 mln dolarów). W ogólnym rozrachunku jest to 15. najlepszy wtorek w historii.

Deadpool & Wolverine - rekordy box office

Te rekordy box office zostały pobite:

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 211 mln dolarów.

Najlepsze otwarcie globalne w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 444,1 mln dolarów.

Najlepsze otwarcie w Ameryce Północnej w historii lipca. Poprzedni rekordzista Król Lew - 191,8 mln dolarów.

Dzięki filmowi Filmowe Uniwersum Marvela złożone z 34 tytułów stało się najbardziej dochodową franczyzą w historii. Przekroczono 30 mld dolarów.

34. film MCU z rzędu, który zadebiutował w Ameryce Północnej na pierwszym miejscu w box office.

Najlepsze otwarcie 2024 roku w Ameryce Północnej i najlepsze od premiery Spider-Man: Bez drogi do domu z grudnia 2021 roku (260,1 mln dolarów).

Najlepsze otwarcie poza USA w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową - 233,3 mln dolarów.

Najlepszy poniedziałek w USA w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 24,3 mln dolarów.

Najlepszy wtorek w USA w historii dla filmu z wysoką kategorią wiekową R - 24 mln dolarów.