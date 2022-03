Jubileuszowa 10. Script Fiesta już od 31 marca. Poznaj harmonogram

fot. materiały prasowe

Script Fiesta to jedyne w Polsce i jednocześnie jedno z największych na świecie wydarzenie poświęcone sztuce scenariopisarstwa. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę pod okiem twórców topowych filmów oraz seriali. Festiwalowi towarzyszą dwa konkursy. Profesjonaliści rywalizują o tytuł najlepszego scenarzysty w Polsce, zaś początkujący – o to, by ich projekty trafiły na ekrany. Podczas wydarzenia na uczestników czekają warsztaty kreatywne, scenariuszowe case study, projekcje filmowe, spotkania ze scenarzystkami i scenarzystami.

Script Fiesta 2022 - szczegóły

31.03-3.04.2022 w Kinie Elektronik przy Warszawskiej Szkoły Filmowej rozpocznie się jubileuszowa, 10. edycja festiwalu Script Fiesta. To jedyne w Polsce – a zarazem jedno z największych na świecie – wydarzenie

Gościem międzynarodowym tegorocznej edycji będzie amerykański producent i scenarzysta Jim Uhls, autor scenariusza do filmu Podziemny krąg, kultowej produkcji w reżyserii Davida Finchera. W programie znajdą się także pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych, które będą połączone ze spotkaniami z twórcami m.in. polskiego kandydata do Oscara tj. Żeby nie było śladów, scen. Kaja Krawczyk-Wnuk. Uczestnicy festiwalu poznają także scenariuszowe tajemnice Czarnego młyna. Katarzyna Stachowicz-Gacek, współscenarzystka filmu opowie o kulisach pracy nad projektami skierowanymi do młodego widza. Uczestnicy Script Fiesty zobaczą także długo wyczekiwany film Aleksandry Terpińskiej Inni ludzi, a po pokazie spotkają się z reżyserką, a zarazem autorką scenariusza do filmu.

Wersja online festiwalu odbędzie się na platformie Think Film w terminie 4.04.2022 - 17.04.2022. Udział we wszystkich elementach programu jest bezpłatny. Wydarzenie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Partnerami wydarzenia są: Gildia Scenarzystów Polskich, Audioteka, Biblioteka Scenariuszy Filmowych, Atelier Scenariuszowe, Crew United Polska, Match&Spark.

Szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie festiwalu: www.scriptfiesta.pl