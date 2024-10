Jude Law omawia Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków i serię Fantastyczne zwierzęta. Czy powróci do MCU?

fot. Disney+

W grudniu na Disney+ będzie mieć premierę aktorski serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, w którym jedną z głównych ról gra Jude Law. Wciela się w tajemniczego Jod Na Nawooda, o którym spekuluje się, że jest Jedi. W najnowszym wywiadzie dla Variety aktor opowiedział o swoim spotkaniu z Jonem Wattsem, reżyserem i producentem wykonawczym serialu, podczas którego omówili projekt. Przyznał, że nie dołączyłby do tej produkcji bez powodu i chciał, aby wszystko poszło dobrze. Dodał, że nie chciał być tym facetem, przez którego serial z Gwiezdnych Wojen by nie wypalił. Następnie zdradził kilka swoich spostrzeżeń na temat produkcji Star Wars.

Wszystko musi przejść przez filtr Gwiezdnych wojen. Na przykład w Gwiezdnych wojnach nie ma guzików — wszystko wiążemy. Klamry? Tak. Rzepy? Tak. Chociaż nie sądzę, żebyś kiedykolwiek widział rzepy. Są pewne ujęcia, których nie wolno ci robić, jeśli jesteś reżyserem. Nie możesz przejść przez szybę statku kosmicznego; musisz pozostać na zewnątrz lub w środku. Uwielbiam to. Widzisz ujęcie i mówisz: "O, jestem w Gwiezdnych wojnach".

fot. EW.com / Matt Kennedy/Lucasfilm

Law został też zapytany o to, jak to jest władać Mocą, na co odpowiedział ze śmiechem:

A kto powiedział, że mam Moc?

Przy okazji Variety zapytało się o serię Fantastyczne zwierzęta, do której dołączył jako profesor Albus Dumbledore w Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda. Fani zastanawiają się czy Warner Bros. jeszcze wznowi tę franczyzę.

Z tego co wiem, z pewnością ją wstrzymano. Moim zdaniem, skoro teraz robią Harry'ego Pottera jako serial telewizyjny, prawdopodobnie włożą w to całą swoją energię. Na pewno nie słyszałem, żeby coś było na horyzoncie.

Następnie aktor powiedział, że miał dość jasne przeczucia, dokąd zmierza historia, po spotkaniu z autorką J.K. Rowling, która wyjaśniła mu, że ​​Dumbledore postrzega siebie jako potwora.

I dlatego lubił Newta, ponieważ Newt zajmował się potworami.

materiały prasowe

Jude Law również wystąpił w MCU, czyli kolejnej wielkiej franczyzie. W Kapitan Marvel zagrał Yon-Rogga, a następnie powtórzył rolę w animacji A gdyby...? Zapytano go czy jeszcze zobaczymy jego postać w uniwersum.

Nie sądzę, aby byli w stanie wyciągnąć z Yon-Rogga wiele więcej. Dla mnie to był max Marvela. To było naprawdę dobre doświadczenie. Chciałem, żeby pozwolono mi trochę bardziej bawić się tą rolą. Chciałem, żeby był bardziej wyniosły. Chciałem bardziej wczuć się w humor. Ponadto w tych kostiumach trudno się poruszać, ponieważ są wykonane z grubej gumy.

Okazuje się, że nie łatwo było mu się przystosować do tego opinającego kostiumu.

Jedziesz na obóz kaskaderski na kilka miesięcy, gdzie robisz wszystkie te próby walk i uczysz się robić wszystkie te rzeczy. A potem zakładasz kostium i mówisz: "Och! Nie mogę dotknąć palców u stóp! Jak mam robić wszystkie te rzeczy w tym stroju?". Ale jakoś sobie z tym radzisz.

Źródło: Marvel

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 3 grudnia na Disney+.

