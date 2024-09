Nowe zdjęcia z serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. Jude Law i kosmiczni piraci

fot. Disney+

Portal Entertainment Weekly opublikował nowe zdjęcia z nadchodzącego serialu Disney+ Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. Widać na nich postaci, które będą należały do tytułowej załogi. Poza zgrają piratów-kosmitów, których rasy fani od razu rozpoznają, jedno ze zdjęć przedstawia postać Jude'a Lawa, który wcieli się w niejakiego Joda Na Nawooda. Chociaż postać z wyglądu przypomina raczej postać wyjętą z westernu - szczególnie zważywszy na blaster wyglądający jak staromodny pistolet - to wiemy już o tym, że był on Rycerzem Jedi.

Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii poniżej.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków

Twórcy serialu o piractwie w świecie Gwiezdnych Wojen

Poznaliśmy też imiona piratów. Od lewej: Vane, którego poznaliśmy już w serialu The Mandalorian, Gunter, Brutus, Pax oraz Chaelt. Twórcy serialu, Jon Watts i Christopher Ford, opowiedzieli o idei piractwa w uniwersum Gwiezdnych Wojen:

Zważywszy na okres czasowy, w którym się znajdujemy, to chcieliśmy zawrzeć ten motyw bezprawia w galaktyce. Imperium nie istnieje, więc bawimy się z koncepcją tego, że w galaktyce znów pojawiło się piractwo. - powiedział Ford. Jestem wielkim fanem Monkey Island. - dodał Watts. - To też klasyczny George Lucas. Nasi piraci są gdzieś pomiędzy tymi z kreskówek Gwiezdnych Wojen a Monkey Island.

Obaj też chwalili Dave'a Filoniego, którego rolę porównali do George'a Lucasa. Pełni on rolę eksperta w świecie Gwiezdnych Wojen, który pilnuje tego, aby nie doszło do złamania kanonu. To on pomaga w tworzeniu nowych postaci tak, żeby niczego nie zepsuć. Wskazali tu za przykład nowego Jedi, czyli postać Jude'a Lawa. Filoniego z kolei nazwali "bramkarzem", ponieważ chroni ich przed błędami.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis serialu

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 4 grudnia 2024 roku.