Julie and The Phantoms - teledyskowy zwiastun serialu Netflixa od twórcy High School Musical

screen z YouTube

Julie and The Phantoms to nowy serial Netflixa, za który odpowiada Kenny Ortega (seria High School Musical). Streamingowy gigant rozpoczął promocję swojego projektu. Do sieci trafił teledysk stanowiący zwiastun serialu. Obsada produkcji wykonuje w nim akustycznie utwór pod tytułem Edge of Great, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej projektu. Klip możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką serialu jest Julie, licealistka, która straciła pasję do muzyki po tym, jak jej mama zmarła rok wcześniej. Jednak kiedy duchy trzech muzyków (granych przez Charliego Gillespie, Jeremy'ego Shadę i Owena Patricka Joynera) z 1995 roku nagle pojawiają się w starym studiu muzycznym jej mamy, Julie czuje, że powraca jej pasja do śpiewania i pisania piosenek. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z duchami i zakłada z nimi tytułowy zespół.

Julie and The Phantoms - premiera serialu 10 września.