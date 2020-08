Ratched - zwiastun serialu Netflixa. Geneza kultowej antagonistki z Lotu nad kukułczym gniazdem

Netflix

Ratched to trzymający w napięciu serial Ryana Murphy’ego i Iana Brennana o historii pielęgniarki Mildred Ratched, kultowej antagonistki znanej z Lotu nad kukułczym gniazdem. W 1947 r. Mildred przyjeżdża do Północnej Kaliforni szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim. Zadebiutował zwiastun serialu. Możecie go obejrzeć poniżej.

W serialu zagrali: Sarah Paulson (jako Mildred Ratched), Cynthia Nixon (jako Gwendolyn Briggs), Judy Davis (jako siostra Betsy Bucket), Sharon Stone (jako Lenore Osgood), Jon Jon Briones (jako doktor Richard Hanover), Finn Wittrock (jako Edmund Tolleson), Charlie Carver (jako Huck), Alice Englert (jako Dolly), Amanda Plummer (jako Louise), Corey Stoll (jako Charles Wainwright), Sophie Okonedo (jako Charlotte) i Vincent D’Onofrio (jako gubernator George Wilburn).

Ratched - premiera serialu 18 września na platformie Netflix.