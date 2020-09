Jurassic World - nowy rollercoaster w parku rozrywki robi wrażenie

fot. Universal Orlando

Nową atrakcją Universal Orlando Resort, gdzie znajdują się tematyczne parki rozrywki będzie VelociCoaster. To rollercoaster, który jest związany z filmami Jurassic World i będzie częścią parku Island of Adventure. Wagoniki będą osiągać prędkość nawet do 112 km/h (70 mph) i będą obracać się o 360 stopni. Długość trasy wynosi ponad 1400 metrów.

W poniższym zwiastunie możecie obejrzeć symulację zapierającej dech w piersiach przejażdżki tym rollercoasterem. Wciska w fotel.

A tak prezentuje się w całości VelociCoaster:

Universal Orlando Resort zlokalizowane jest, jak sama nazwa wskazuje, w amerykańskim mieście Orlando na Florydzie. Nowa atrakcja ma zostać udostępniona odwiedzającym latem 2021 roku. Oznacza to, że VelociCoaster zostanie otwarte w czasie, gdy do kin trafi Jurassic World: Dominion, którego premiera jest zaplanowana na 11 czerwca 2021 roku.