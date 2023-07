Justice League vs Godzilla vs Kong - Bat-Mech kontra Król Potworów w nowym komiksie

fot. EW.com

Reklama

Justice League broniła ludzkości już od 1960 roku, kiedy po raz pierwszy zagościła na panelach komiksu The Brave and the Bold #28. Od tamtego czasu grupa herosów wielokrotnie stawała naprzeciw zagrożeniom z ziemi, z kosmosu czy z innych wymiarów. Superbohaterowie ze stajni DC pojawili się jednak o 6 lat za późno, aby zapobiec powstaniu kultowego monstrum, które teraz stanie w szranki z Ligą Sprawiedliwości.

Justice League vs Godzilla vs Kong - okładki

Na łamach Entertainment Weekly zaprezentowano także grafikę w wykonaniu Christiana Duce oraz kilka wariantów okładek zaprojektowanych przez legendarnego Jima Lee. Jedna z nich przedstawia Mrocznego Rycerza za sterami gigantycznego robota, tytułowego Bat-Mecha, a więc kolejny sposób na wyrównywanie szans Bruce’a Wayne’a, który ściera się z Królem Potworów w towarzystwie reszty członków Ligi Sprawiedliwości.

Justice League vs Godzilla vs Kong

Justice League vs Godzilla vs Kong - o czym?

To historia, której fabuła nie wymaga rozległego tłumaczenia. Ot Liga Sprawiedliwości staje do walki z Godzillą, Kongiem i innymi monstrami z tak zwanego Monsterverse, które w 2014 roku zapoczątkował film Garetha Edwardsa “Godzilla”. Za stworzenie tej komiksowej miniserii odpowiadać będzie scenarzysta Brian Buccellato (The Flash), artysta komiksowy Christian Duce (Batman/Fortnite: Zero Point) i kolorysta Luis Guerrero (Mycroft Holmes).

W tekście Entertainment Weekly, scenarzysta Brian Buccellato wypowiedział się o powodach konfliktu między grupą superbohaterów a potężnymi kaiju:

- To co jest świetne w Godzilli, to że nie jest on oczywiście złoczyńcą, ale bohaterem też raczej nie. Godzilli chodzi o przywrócenie balansu w świecie i porządku w naturze, więc kiedy Godzilla trafia do tego świata z metaludźmi, superbohaterami i superzłoczyńcami, robi się zły. I to właśnie doprowadzi do tego co Godzilla robi, czyli tworzenia porządku.

Scenarzysta zdradził również, że historia rozpocznie się od “pierwszego w historii wyjazdu Supermana na wakacje.”

Justice League vs Godzilla vs Kong - jakie postaci się pojawią?

Chociaż czytelnicy komiksów mogą zachodzić w głowę dlaczego Liga Sprawiedliwości pojawi się w tej historii, skoro cała grupa została zniszczona w ostatnim komiksowym evencie z zeszłego roku, to na pomoc przychodzi typowe wyjaśnienie - multiwersum. Jest to bowiem historia oddzielona od głównej ciągłości komiksowego uniwersum DC.

Buccellato cieszył się też na możliwość wprowadzenia wielu innych postaci do tej historii:

- Na pewno pojawią się klasyczne postaci. Jest Green Lantern, Green Arrow, Superman, Batman, Wonder Woman, Hawkgirl i również Supergirl [...] która tymczasowo dołączy do Ligi Sprawiedliwości. Ona pewnie była moją ulubienicą spośród wszystkich. Ale poza tym zobaczycie też postaci z Gotham, kilku Tytanów i poboczne postaci z Ligi Sprawiedliwości. Obsada jest całkiem duża.

Z wypowiedzi scenarzysty wynika, że po drugiej stronie pola bitwy również może pojawić się więcej postaci niż tytułowe. Buccellato kontynuuje:

- Będzie więcej potworów. Nie mogę powiedzieć które, ale Kong i Godzilla nie będą jedynymi wielkimi potworami, którym Liga Sprawiedliwości będzie musiała stawić czoła.

Justice League vs Godzilla vs Kong - premiera 17 października tego roku.