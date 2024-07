Kabul - Kasia Adamik i Olga Chajdas wyreżyserowały francuski serial. Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

Reklama

Jak udało nam się ustalić, po ośmiu miesiącach prac na planie zakończono zdjęcia do nowego francuskiego serialu zatytułowanego Kabul. Produkcja opowiada o wydarzeniach z 2021 roku. Talibowie zbliżają się do stolicy Afganistanu, a Francja wydaje polecenie, by wszyscy pracownicy ambasady zaczęli przygotowywać się do ewakuacji. Nagły upadek miasta powoduje, że zmuszeni są przyspieszyć plany, co wcale nie jest takie proste przy narastającym chaosie i nerwowej atmosferze.

Reżyserkami serialu są Kasia Adamik i Olga Chajdas. Przy produkcji pracują także inni przedstawiciele naszej branży filmowej: operatorem serialu jest Mateusz Wichłacz, a scenariusz napisali Olivier Demangel i Thomas Finkielkraut.

Kabul

W obsadzie serialu Kabul zobaczymy między innymi: Erica Dane'a, Michaela Edwardsa, Valentinę Cervi, Michaela Dukakisa, Jeanne Goursaud czy Eliasa Savva.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy nastąpi premiera serialu. Nie znamy też kanału, na którym będzie emitowany. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że jest nim zainteresowany francuski Canal+.

Kabul ma mieć premierę w 2025 roku. Na razie produkcja jest na etapie montażu i postprodukcji.