Conan Exiles otrzyma ogromną aktualizację. Co wprowadzi Age of Sorcery?

fot. Funcom

Conan Exiles ma już ponad 4 lata na karku, ale gra w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem ze strony graczy. Taki stan rzeczy w dużej mierze wynika z faktu, że twórcy regularnie wzbogacają swoje dzieło o nową zawartość, przez co w wirtualnym świecie zawsze jest coś do roboty. 21 czerwca zapowiedziano kolejną darmową aktualizację Age of Sorcery i zgodnie z zapowiedziami deweloperów, ma być ona największą w historii.

Conan Exiles: Age of Sorcery - zawartość

Bez wątpienia najciekawszą z nowości w Age of Sorcery będą czarnoksięskie moce. To zupełnie nowy system, dzięki któremu gracze będą mogli uzyskać dostęp do wyjątkowych, magicznych zdolności, na przykład wywoływania burz czy przywoływania demonicznych sługusów. Dodatkowe zdolności, za sprawą modyfikacji systemu współczynników, otrzymają także te osoby, które nie będą chciały angażować się w magię.

Ulepszony zostanie system budowania oraz towarzysze. Twórcy wprowadzą także tryb kreatywny, dostępny z poziomu głównego menu, w którym będzie można stworzyć wymarzone budowle, a nawet całe miasta, bez jakichkolwiek ograniczeń i kosztów.

Listę nowości domykają ery, czyli odpowiedniki znanych z innych gier sezonów wraz z przepustkami bojowymi pozwalającymi na zdobywanie nagród oraz bazar, w którym gracze będą mogli nabyć pojedyncze elementy dostępne wcześniej w ramach DLC.

Conan Exiles: Age of Sorcery - zwiastun aktualizacji

Conan Exiles: Age of Sorcery będzie dostępne w 3. kwartale 2022 roku.

Conan Exiles: Age of Sorcery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.