Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remastered mogło powstać. Z planów zrezygnowano - powód zaskakuje

fot. Activision

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, czyli zestaw zawierający dwie pierwsze części serii w nowym wydaniu, okazało się sporym sukcesem i zebrało naprawdę przyzwoite oceny w branżowych mediach. Można było spodziewać się, że z czasem w podobny sposób odświeżone zostaną także późniejsze odsłony cyklu i... rzeczywiście były takie plany. Wygląda jednak na to, że nie zostaną one zrealizowane, a na pewno nie w najbliższej przyszłości.

Takie informacje przekazał Tony Hawk, który w trakcie jednej z transmisji przyznał, że Activision chciało stworzyć remastery części trzeciej i czwartej, ale ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano. Nie znaleziono bowiem studia, które stworzyłoby gry o zadowalającej jakości. Sytuacja zaskakuje przede wszystkim z tego względu, że za THPS 1+2 odpowiada studio Vicarious Visions, które z czasem... trafiło w ręce koncernu Activision-Blizzard i przekształcone zostało w zespół Blizzard Albany.

Tak, taki był plan. Nawet do czasu premiery [THPS 1+2 - przyp. red.] myślano o zrobieniu trójki i czwórki. Później Vicarious zostało w pewien sposób wchłonięte i szukali innych deweloperów, a później to się skończyło. [...] Prawda jest taka, że chcieli znaleźć kogoś, kto zrobi 3. i 4. część, ale nie zaufali nikomu tak, jak wcześniej Vicarious. Zbierali propozycje od innych zespołów. Pytali ich o to, co chcieliby zrobić z tą marką i nie podobały im się odpowiedzi.

