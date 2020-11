Kang, kolejny główny złoczyńca MCU, zostanie herosem. Pomoże w walce z Knullem

Marvel

Według licznych doniesień to właśnie Kang Zdobywca miałby stać się następcą Thanosa w roli głównego złoczyńcy MCU. W najbliższej przyszłości postać ta będzie jednak inaczej eksponowana w komiksach Marvela. Ujawniono bowiem, że w nadchodzącym evencie King in Black Kang pomoże w obronie uniwersum przed władcą symbiontów, Knullem.

Dojdzie do tego w będącej tie-inem do zasadniczego wydarzenia serii Symbiote Spider-Man: King in Black. Akcja ma rozgrywać się w przeszłości i skupić się m.in. na genezie Knulla. Gdy więc Peter Parker założy czarną wersję stroju Pajączka, Kang będzie próbował wydobyć od jednego ze Strażników, Uatu, informacje mające przyczynić się do przetrwania wszechświata.

Zobaczcie plansze z pierwszego zeszytu serii:

Symbiote Spider-Man: King in Black #1 - plansze

Wszystko wskazuje na to, że Kang postara się przejąć gromadzoną przez tysiąclecia wiedzę Uatu i następnie przenieść ją do swoich superkomputerów. Zdobywca najprawdopodobniej zrobi to z altruistycznych pobudek, dążąc do ocalenia uniwersum.

Symbiote Spider-Man: King in Black #1 trafi na amerykański rynek 18 listopada.