Kangurek Kao z nowymi grami. Na rynek trafiła planszówka oraz "Letnia Edycja" platformówki z 2022 roku

fot. materiały prasowe

W 2022 roku doczekaliśmy się powrotu sympatycznego torbacza w grze Kangurek Kao, a teraz na rynek trafiły kolejne dwie produkcje z tym bohaterem. Fani mogą sięgnąć po planszówke oraz nową, Letnią Edycję gry sprzed roku, z dodatkową zawartością cyfrową oraz fizyczną.

Planszówka przeznaczona jest dla od 2 do 4 graczy i oferuje prostą mechanikę, dzięki czemu rozgrywka ma być przystępna dla całych rodzin. Wewnątrz pudełka znajdzie się między innymi 37 kafelków terenu, 4 planszetki graczy, 110 kart, a także drewniane pionki, żeton monet i instrukcja.

Edycja Letnia Kangurka Kao, dostępna jest zaś na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X i poza samą grą na wybraną platformę zawiera również Oh! Well DLC i Bend the Roo'les DLC, czyli dwa rozszerzenia z nowymi poziomami i wyzwaniami, a także fizyczne dodatki w postaci skarpetek oraz kapelusza.

W poniższej galerii możecie zapoznać się ze zdjęciami przedstawiającymi obie gry.

Kangurek Kao - gra planszowa