Kanye West uważa, że wymyślił Django Quentina Tarantino - o co chodzi?

Fot. Materiały prasowe

Kanye West stwierdził, że to on wymyślił Django. O co chodzi?

Django to film z 2012 roku, który wyreżyserował Quentin Tarantino. Opowiada o łowcy nagród i czarnoskórym niewolniku, którzy łączą siły, by razem uwolnić żonę tego drugiego z rąk okrutnego Calvina Candie'ego. Produkcja zdobyła dwa Oscary i weszła na stałe do kanonu popkultury. Biorąc pod uwagę popularność filmu i liczne nominacje, poniższa wypowiedź Kanye Westa wzbudziła wiele kontrowersji wśród fanów.

Kanye West uważa, że wymyślił Django Quentina Tarantino

Raper stwierdził w Piers Morgan Uncensored, że:

Jamiem Foxxem Quentin Tarantino może napisać film o niewolnictwie, gdzie - właściwie, razem zwzięli pomysł na Django ode mnie, ja im go podrzuciłem z wideo Gold Digger, które później Tarantino zamienił na film.

Portal Deadline poprosił przedstawicieli Jamiego Foxxa i Quentina Tarantino o komentarz w sprawie.

Warto przypomnieć, że Kanye West w ostatnim czasie wzbudza wiele kontrowersji, między innymi przez oskarżenia o antysemityzm i niestosowne komentarze dotyczące śmierci George'a Floyda.