Kapitan Ameryka 4 - ILE!? Budżet filmu jest już tak ogromny, że mówi się o "katastrofie"

Domyślaliśmy się, że za kulisami filmu Kapitan Ameryka 4 dzieje się wiele niedobrego, ale chyba mało kto zdawał sobie sprawę ze skali tego zjawiska. Do sieci trafiły właśnie nowe informacje na temat budżetu przyszłorocznej produkcji Marvel Studios. Powiedzieć, że jest on olbrzymi, to właściwie nic nie powiedzieć.

Od samego początku było wiadomo, że Nowy wspaniały świat w aspekcie realizacji ma pod górkę. Prace na planie pierwotnie zakończono w czerwcu zeszłego roku, przyjmując lipiec 2024 za miesiąc premiery. Sęk w tym, że swoje rozczarowanie pierwszą wersją produkcji wykazali zarówno widzowie oglądający ją na pokazach testowych, jak i włodarze Marvela. To dlatego w grudniu zadecydowano o zatrudnieniu Matthew Ortona (Moon Knight), który miał zająć się napisaniem "dodatkowych scen".

Reżyser Julius Onah wraz z całą ekipą pracuje obecnie z materiałem Ortona na planie w Atlancie - cały proces potrwa aż 4 miesiące. Nie jest jasne, co właściwie zmieniło się w fabule, choć głośno mówi się o wyrzuceniu wielu scen i dodaniu nowych sekwencji, jak również zupełnie nowych postaci, w tym tej, którą portretuje Giancarlo Esposito. Już fakt tak rozciągniętych w czasie dokrętek mógł zaniepokoić fanów Marvela.

Sprawy mają się jednak znacznie gorzej - przynajmniej na polu finansowym. Zanim twórcy i obsada weszli na plan dokrętek, budżet Kapitana Ameryki 4 już wynosił 275 mln USD. Obecny proces pochłonie jednak kolejne 75-100 mln USD, co źródło serwisu World of Reel kwituje słowami: "To tak, jakby kręcili zupełnie nowy film".

Jeśli budżet Kapitana Ameryki 4 faktycznie wynosi ok. 375 mln USD, jest jednym z największych w całej historii kina. To dlatego autorzy raportu konkludują, że ryzyko finansowej "katastrofy" jest w tej chwili równie wielkie jak same koszty realizacji.

Film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wejdzie do kin 14 lutego 2025 roku.